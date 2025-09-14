Das Duell der Gegensätze: Kann Ajoie in Davos die ersten Punkte sammeln?

Das einzige National-League-Spiel am Sonntag zwischen Davos und Ajoie ist auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Der HCD startete mit zwei Siegen in die neue Saison, während Ajoie noch ohne Punkte dasteht.
Während sich die Bündner gegen Lausanne und Biel mit 4:1 durchsetzen konnten, ging Ajoie gegen Servette und die ZSC Lions als Verlierer vom Eis. Die Lions sind neben Davos das einzige Team welches noch keinen Punkt abgegeben hat.
Mit einem hohen Sieg könnte der Rekordmeister wieder die Tabellenspitze übernehmen. Doch aufgepasst: Das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaften in Davos endete zu Beginn des Jahres mit einem 3:0-Sieg für die Jurassier. Angepfiffen wird die Partie um 15.45 Uhr und kann im Liveticker mitverfolgt werden.
Bern verliert gegen Rappi ++ Tigers gewinnen in Zug nach 0:3-Rückstand ++ ZSC makellos
In der vergangenen Spielzeit gab es in den vier Partien zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und Bern lauter Heimsiege. Diese Serie ging im ersten Aufeinandertreffen in der laufenden Meisterschaft weiter.