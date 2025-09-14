wechselnd bewölkt21°
National League: Davos gegen Aoie im Liveticker

Das Duell der Gegensätze: Kann Ajoie in Davos die ersten Punkte sammeln?

14.09.2025, 15:00
  • Das einzige National-League-Spiel am Sonntag zwischen Davos und Ajoie ist auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Der HCD startete mit zwei Siegen in die neue Saison, während Ajoie noch ohne Punkte dasteht.
  • Während sich die Bündner gegen Lausanne und Biel mit 4:1 durchsetzen konnten, ging Ajoie gegen Servette und die ZSC Lions als Verlierer vom Eis. Die Lions sind neben Davos das einzige Team welches noch keinen Punkt abgegeben hat.
  • Mit einem hohen Sieg könnte der Rekordmeister wieder die Tabellenspitze übernehmen. Doch aufgepasst: Das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaften in Davos endete zu Beginn des Jahres mit einem 3:0-Sieg für die Jurassier. Angepfiffen wird die Partie um 15.45 Uhr und kann im Liveticker mitverfolgt werden.
Bern verliert gegen Rappi ++ Tigers gewinnen in Zug nach 0:3-Rückstand ++ ZSC makellos
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
