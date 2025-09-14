Das Duell der Gegensätze: Kann Ajoie in Davos die ersten Punkte sammeln?

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Bern verliert gegen Rappi ++ Tigers gewinnen in Zug nach 0:3-Rückstand ++ ZSC makellos

Das könnte dich auch noch interessieren:

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister

Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.

Du hast uns was zu sagen?

Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports

Tatar wird für ein Spiel gesperrt +++ Fribourg-Glauser fällt zwei Monate aus

250'000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen ++ Israel fängt erneut Rakete aus Jemen ab

Mehr als 100'000 Menschen bei rechter Grossdemo in London

Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich

«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff

In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor

Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert

Auch sie ist ein Social-Media-Star – das ist die Witwe Erika Kirk

Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe

Gedenkstunde in Football-Stadion für Kirk +++ Trump-Ballsaal soll noch grösser werden

Bern verliert gegen Rappi ++ Tigers gewinnen in Zug nach 0:3-Rückstand ++ ZSC makellos

In der vergangenen Spielzeit gab es in den vier Partien zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und Bern lauter Heimsiege. Diese Serie ging im ersten Aufeinandertreffen in der laufenden Meisterschaft weiter.