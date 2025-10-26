Liveticker

Brutale Klatsche für den FC Basel: Lausanne siegt 5:1 – Servette schlägt Lugano

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Der FC Basel verpasst den Anschluss an das Spitzenduo der Super League. Der Meister verliert in Lausanne 1:5 und liegt vier Punkte hinter Leader Thun sowie nur noch einen Zähler vor YB, das beim FCZ 3:2 gewinnt.

Lausannes Théo Bair profitierte von einem Adjetey-Schnitzer. Video: SRF

Die höchste Saisonniederlage des FC Basel hatte ihren Ursprung in den ersten 35 Minuten. Lausanne-Sport, das vor drei Wochen daheim schon die Young Boys deklassiert hatte, traf durch Théo Bair (6. und 35.) und Olivier Custodio zur frühen 3:0-Führung.

Das sagt Basels Dominik Schmid: «Das kann man sich gar nicht erklären. So kurz nach dem Spiel fehlen mir die Worte. Das auf die Müdigkeit zu schieben, wäre eine Ausrede, Lausanne hat am Donnerstag auch gespielt. Wir wussten, dass es in Lausanne sehr schwierig wird. Der Trainer hat uns sehr gut eingestellt und es ist einfach schade, weil er sich seine Rückkehr sicher auch anders vorgestellt hat und wir ihm eine Freude machen wollten. Aber wenn man mit so vielen Fehlern ins Spiel startet, hat man es am Ende einfach nicht verdient.»

Servette – Lugano 2:1

Im dritten Sonntagsspiel schlug Servette den FC Lugano 2:1. Florian Ayé war mit zwei Toren, darunter dem 2:1 in der 82. Minute, der Matchwinner der Genfer.

Zürich – YB 2:3

Die Tabelle