«Ich bin sehr glücklich» – das sagt Celestini nach der Unterschrift in Moskau

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt

Sie ist erst 18 Jahre alt: Dennoch ist Noemi Ivelj bereit für die grosse Bühne

Am Dienstag wird ihr Wechsel von den Grasshoppers zur Eintracht Frankfurt publik, in zwei Wochen liebäugelt sie im Eröffnungsspiel gegen Norwegen mit einem Platz in der Schweizer Startelf. Es sind aufregende Tage im Leben der 18-jährigen Noemi Ivelj.

Hochdeutsch ist angesagt für Noemi Ivelj. Nicht nur an den Pressekonferenzen des Nationalteams, sondern ab der kommenden Saison auch im Klub. Die junge Mittelfeldspielerin geht nach acht Jahren bei den Grasshoppers den so oft zitierten nächsten Schritt auf der Karriereleiter und läuft künftig für die Eintracht aus Frankfurt auf.