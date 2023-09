David Degen zur Krise des FC Basel und der Entlassung von Trainer Schultz

Rund 14 Stunden nach dem 1:1 gegen den FC Luzern hat der FC Basel die Trennung von Trainer Timo Schultz bekanntgegeben. Er hatte das Team erst auf diese Saison hin übernommen.



Schultz werden die miserablen Resultate zum Verhängnis. Basel gewann bloss eines von sieben Liga-Spielen, ist punktgleich mit Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy und scheiterte in der Conference-League-Qualifikation an Tobol Kostanay aus Kasachstan.



Ab 15 Uhr spricht FCB-Präsident David Degen an einer Medienkonferenz über die Trennung.