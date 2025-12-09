Liveticker

Bayerns Jungstar Lennart Karl trifft – doch der Treffer zählt wohl nicht

Der FC Bayern München trifft bereits um 18.45 Uhr auf Sporting Lissabon und könnte nach der ersten Niederlage der Saison gegen Arsenal in der Champions League nun den fünften Sieg im sechsten Spiel holen.

Der englische Meister Liverpool steht wegen schwacher Resultate in der Premier League und interner Querelen um den unzufriedenen Stürmerstar Mohamed Salah gehörig unter Druck. Dieser wird in der 6. Runde der Ligaphase der Champions League nicht kleiner. Am Dienstag muss Liverpool ab 21 Uhr beim formstarken Inter Mailand mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji antreten.

Wie Inter kann auch der FC Barcelona zuhause bereits in der drittletzten Runde einen grossen Schritt Richtung direkter Achtelfinal-Qualifikation machen. Er trifft im renovierten Camp Nou auf das zuletzt desolat auftretende Eintracht Frankfurt. Acht der 36 Teams erreichen direkt die Achtelfinals, weitere 16 die Sechzehntelfinals.

Alle Spiele verfolgst du hier im Liveticker. (sda)