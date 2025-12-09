Nebel
Champions League live: FC Bayern München – Sporting Lissabon im Ticker

Bayerns Jungstar Lennart Karl trifft – doch der Treffer zählt wohl nicht

09.12.2025, 17:4909.12.2025, 18:52
Noch drei Spieltage in der Königsklasse – diese 5 Top-Teams zittern um das Weiterkommen

Der FC Bayern München trifft bereits um 18.45 Uhr auf Sporting Lissabon und könnte nach der ersten Niederlage der Saison gegen Arsenal in der Champions League nun den fünften Sieg im sechsten Spiel holen.

Der englische Meister Liverpool steht wegen schwacher Resultate in der Premier League und interner Querelen um den unzufriedenen Stürmerstar Mohamed Salah gehörig unter Druck. Dieser wird in der 6. Runde der Ligaphase der Champions League nicht kleiner. Am Dienstag muss Liverpool ab 21 Uhr beim formstarken Inter Mailand mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji antreten.

Wie Inter kann auch der FC Barcelona zuhause bereits in der drittletzten Runde einen grossen Schritt Richtung direkter Achtelfinal-Qualifikation machen. Er trifft im renovierten Camp Nou auf das zuletzt desolat auftretende Eintracht Frankfurt. Acht der 36 Teams erreichen direkt die Achtelfinals, weitere 16 die Sechzehntelfinals.

Alle Spiele verfolgst du hier im Liveticker.

Salah fliegt vor CL-Kracher aus dem Kader – Trainer Slot schliesst Rückkehr nicht aus
Mehr Sport:
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Noch drei Spieltage in der Königsklasse – diese 5 Top-Teams zittern um das Weiterkommen
Die Ligaphase der Champions League neigt sich langsam dem Ende zu. Noch drei Spieltage stehen an, bevor 12 der 36 Mannschaften ausscheiden werden. Für einige grosse Namen könnte es sehr knapp werden.
Restprogramm: Eintracht Frankfurt (h), Slavia Prag (a), Kopenhagen (h)
Zur Story