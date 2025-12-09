Yann Sommer musste sich nach mehreren guten Paraden doch noch geschlagen geben: beim Penalty von Liverpools Szoboszlai. Bild: keystone

Inter unterliegt Liverpool wegen Penalty + Barça schlägt Frankfurt + Bayern siegt

Bayern München bleibt in der Champions League an Leader Arsenal dran. Der deutsche Rekordmeister gewinnt nach Rückstand gegen Sporting Lissabon 3:1. Inter muss sich Liverpool spät geschlagen geben.

Inter – Liverpool 0:1

Yann Sommer präsentierte sich mit Inter Mailand die Chance, zum Helden zu werden. Im Duell mit Liverpool lief die 88. Minute, als Dominik Szoboszlai zu einem Penalty anlaufen konnte, nachdem Florian Wirtz im Strafraum der Italiener umgerissen worden war. Doch der Ungar schoss zu scharf und platziert, als dass der frühere Schweizer Nationaltorhüter etwas hätte ausrichten können. Inter rutscht nach der zweiten Niederlage de suite auf Rang 5 ab, während Liverpool in die Top 8 aufrückt.

Zuvor hatte Sommer mehrmals stark gehalten. Trotz einiger guter Chancen blieben der 36-Jährige und seine Vordermannschaft um Manuel Akanji, der ebenfalls die volle Spielzeit absolvierte, lange ohne Gegentor. Dies lag auch daran, dass ein Tor von Ibrahima Konaté nach einem Eckball in der ersten Halbzeit nach beinahe fünfminütigem Check durch den Videobeweis aberkannt wurde.

Inter Mailand - Liverpool 0:1 (0:0)

SR Zwayer (GER).

Tor: 88. Szoboszlai (Penalty) 0:1.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji.

Barcelona – Frankfurt 2:1

In der heimischen Liga ist der FC Barcelona zurzeit nur schwer zu stoppen. Sechsmal in Serie hat die Mannschaft von Hansi Flick in La Liga gewonnen. Europäisch aber taten sich die Katalanen zuletzt schwer. Gegen Brügge gab es nur ein 3:3, gegen Chelsea ging der FCB gar 0:3 unter. Nun gegen Eintracht Frankfurt konnte Barcelona wieder einmal jubeln. Und dies dank eines Spielers, der in seiner Karriere bisher nur ein einziges Mal im prestigeträchtigsten Klubwettbewerb getroffen hatte. Jules Koundé, seines Zeichens Verteidiger, reüssierte bei Standardsituationen zweimal innert dreier Minuten und verwandelte den Rückstand, den sich Barcelona durch Ansgar Knauff eingehandelt hatte, innert kürzester Zeit in eine Führung.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)

SR Massa (ITA).

Tore: 21. Knauff 0:1. 50. Koundé 1:1. 53. Koundé 2:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Atalanta – Chelsea 2:1

Atalanta Bergamo ist in der Champions League weiter auf dem Vormarsch: Nach Rückstand setzten sich die Italiener dank Toren von Gianluca Scamacca und Charles De Ketelaere 2:1 gegen Chelsea durch. Es war der dritte Sieg in Serie in der Königsklasse, wodurch die Bergamasken nach diesem Spieltag mindestens auf Platz 7 stehen werden.

Die Blues blieben nach drei sieglosen Spielen in der Premier League auch international ohne Dreier. Und das, obwohl João Pedro die Gäste in der ersten Halbzeit noch in Führung gebracht hatte. Atalanta liess sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen und sicherte sich am Ende durch ein Tor in der 83. Minute verdient den Sieg.

Atalanta Bergamo - Chelsea 2:1 (0:1)

SR Hernandez (ESP).

Tore: 26. Pedro 0:1. 55. Scamacca 1:1. 83. De Ketelaere 2:1.

Bayern – Sporting 3:1

Am Ende reichen Bayern München starke zwölf Minuten mit drei Toren für einen 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon. Serge Gnabry, der 17-jährige Lennart Karl mit seinem dritten Tor in der Königsklasse und Jonathan Tah sorgten für die Wende, nachdem Joshua Kimmich die Gäste durch ein Eigentor in Führung gebracht hatte.

Bayern kontrollierte das Spiel von Beginn an, Sporting gelang kein einziger Torschuss, und doch führten sie in der 54. Minute plötzlich. Kimmich hatte eine flache Hereingabe des 18-jährigen João Simões im eigenen Tor untergebracht. Nachdem sich der Bundesligist kurz geschüttelt hatte, platzte der Knoten aber doch noch. Für das Team von Trainer Vincent Kompany war es der fünfte Sieg im sechsten Champions-League-Spiel, auch Sporting bleibt auf gutem Weg in die K.o.-Phase.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Bayern München - Sporting Lissabon 3:1 (0:0)

SR Walsh (SCO).

Tore: 54. Kimmich (Eigentor) 0:1. 65. Gnabry 1:1. 69. Karl 2:1. 77. Tah 3:1

Monaco – Galatasaray 1:0

Denis Zakaria hätte für Monaco zur tragischen Figur werden können, schliesslich scheiterte der Schweizer Captain der Monegassen mit seinem schwach getretenen Versuch vom Penaltypunkt (51.) und vergab damit für die AS die Führung gegen Galatasaray.

Zakaria vergibt seinen Penalty. Video: SRF

Folarin Balogun sorgte aber nach einer Unsicherheit des eingewechselten türkischen Goalies Günay Güvenc doch noch für den Sieg der Mannschaft aus dem Fürstentum (68.).

Dank Balogun siegte Monaco doch noch. Video: SRF

Monaco - Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0)

SR Makkelie (NED).

Tor: 68. Balogun 1:0.

Bemerkungen: Monaco mit Zakaria, ohne Köhn (Ersatz). 50. Galatasarays Goalie Cakir pariert Penalty von Zakaria.

Tottenham – Sparta Prag 3:0

Tottenham Hotspur gab sich gegen Sparta Prag keine Blösse und siegte souverän 3:0. Bis zur Pause waren die Tschechen zwar auf Augenhöhe mit dem Premier-League-Klub, doch brachten sie sich mit einem Eigentor in der 26. Minute selbst in Rückstand. Mohammed Kudus erhöhte in der 50. Minute per Penalty, bevor auch Xavi Simons die Chance aus elf Metern nutzte. Damit bleiben die Spurs auf Kurs für die K.o.-Phase, während Sparta Prag auch nach sechs Runden auf einen Sieg in der Champions League wartet.

Tottenham Hotspur - Slavia Prag 3:0 (1:0)

SR Bastien (FRA).

Tore: 26. Zima (Eigentor) 1:0. 50. Kudus (Penalty) 2:0. 79. Simons (Penalty).

PSV – Atlético Madrid 2:3

Zum dritten Mal in Serie verliess Atlético Madrid das Feld in der Champions League als Sieger. Den Erfolg in Eindhoven musste sich das Team von Trainer Diego Simeone aber hart verdienen. In einem Spiel auf Augenhöhe kamen beide Seiten zu vielen guten Chancen, von denen die Madrilenen eine mehr zu nutzen wussten. Für PSV war es die erste Niederlage in der Königsklasse nach vier Partien.

PSV Eindhoven - Atlético Madrid 2:3 (1:1)

SR Oliver (ENG).

Tore: 10. Til 1:0. 37. Alvarez 1.1. 52. Hancko 1:2. 56. Sorloth 1:3. 85. Pepi 2:3.

Saint-Gilloise – Marseille 2:3

Diese Niederlage dürfte für Union Saint-Gilloise nur schwer zu verkraften sein. Die Belgier, bei denen der Schweizer Marc Giger in der 82. Minute eingewechselt wurde, waren statistisch zwar klar unterlegen, doch hätten sie gut und gerne einen Punkt in Brüssel behalten können. Zweimal verhinderte jedoch ein VAR-Eingriff aufgrund einer Abseitsstellung den Ausgleich zum 3:3.

So setzte sich am Ende Olympique Marseille durch. Die Franzosen hatten die Partie nach dem frühen Führungstreffer der Gastgeber bis zur Pause gedreht. Danach sorgte Mason Greenwood mit seinem zweiten Treffer für das 3:1. Auf Seiten von Saint-Gilloise verkürzte der Israeli Anan Khlaili, der ebenfalls doppelt traf, zwar noch, doch blieb es beim 2:3.

Union Saint-Gilloise - Marseille 2:3 (1:2)

SR Pinheiro (POR).

Tore: 5. Khalaili 1:0. 15. Paixao 1:1. 41. Greenwood 1:2. 58. Greenwood 1:3. 71. Khalaili 2:3.

Bemerkungen: Union Saint-Gilloise mit Giger (ab 83.). Marseille ohne Garcia (Ersatz).

Kairat Almaty – Piräus 0:1

Im Duell zweier bisher siegloser Teams setzte sich Olympiakos Piräus im kasachischen Almaty 1:0 durch. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Gelson Martins in der 73. Minute aus ziemlich spitzem Winkel.

Kairat Almaty - Olympiakos Piräus 0:1 (0:0)

SR Munuera (ESP) .

Tor: 73. Martins 0:1. (nih/sda)