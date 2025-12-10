Nebel
Champions League: Real Madrid gegen Manchester City im Liveticker

Früher Aufreger im Bernabeu: Nur Freistoss und kein Elfmeter für Real

10.12.2025, 20:0010.12.2025, 21:04
  • Das Topspiel am Mittwoch in der sechsten Runde der Ligaphase der Champions League ist das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City. Seit 2022 trafen die beiden Teams achtmal aufeinander. Jedes Mal in der K.o-Phase.
  • Reals Trainer Xabi Alonso ist nach nur zwei Siegen in den letzten sieben Pflichtspielen der Madrilenen arg in Kritik geraten und soll um seinen Job bangen müssen.
  • Dortmund, das Team des Schweizer Nationaltorhüters Gregor Kobel, trifft zu Hause auf die noch sieglose norwegische Equipe Bodö/Glimt. Fabian Schär tritt mit Newcastle United auswärts gegen Bayer Leverkusen an.
  • Arsenal, das als einziges Team im laufenden Wettbewerb noch keinen Punkt abgegeben hat, strebt beim FC Brügge den nächsten Dreier an. (riz/sda)
Lustlose Stars planen Aufstand – Xabi Alonso muss um Job bei Real Madrid fürchten

Karabach Agdam – Ajax Amsterdam 2:4

Karabach Agdam - Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)
SR Obrenovic (SLO).
Tore: 10. Duran 1:0. 39. Dolberg 1:1. 47. Matheus Silva 2:1. 79. Gloukh 2:2. 83. Gaaei 2:3. 90. Gloukh 2:4.

Villarreal – Kopenhagen 2:3

Villarreal - FC Kopenhagen 2:3 (0:1)
SR Kruzliak (SVK).
Tore: 2. Elyounoussi 0:1. 47. Comesana 1:1. 48. Achouri 1:2. 56. Oluwaseyi 2:2. 90. Cornelius 2:3. (riz/sda)

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
