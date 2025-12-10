Liveticker
Früher Aufreger im Bernabeu: Nur Freistoss und kein Elfmeter für Real
- Das Topspiel am Mittwoch in der sechsten Runde der Ligaphase der Champions League ist das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City. Seit 2022 trafen die beiden Teams achtmal aufeinander. Jedes Mal in der K.o-Phase.
- Reals Trainer Xabi Alonso ist nach nur zwei Siegen in den letzten sieben Pflichtspielen der Madrilenen arg in Kritik geraten und soll um seinen Job bangen müssen.
- Dortmund, das Team des Schweizer Nationaltorhüters Gregor Kobel, trifft zu Hause auf die noch sieglose norwegische Equipe Bodö/Glimt. Fabian Schär tritt mit Newcastle United auswärts gegen Bayer Leverkusen an.
- Arsenal, das als einziges Team im laufenden Wettbewerb noch keinen Punkt abgegeben hat, strebt beim FC Brügge den nächsten Dreier an. (riz/sda)
Karabach Agdam – Ajax Amsterdam 2:4
Karabach Agdam - Ajax Amsterdam 2:4 (1:1)
SR Obrenovic (SLO).
Tore: 10. Duran 1:0. 39. Dolberg 1:1. 47. Matheus Silva 2:1. 79. Gloukh 2:2. 83. Gaaei 2:3. 90. Gloukh 2:4.
Villarreal – Kopenhagen 2:3
Villarreal - FC Kopenhagen 2:3 (0:1)
SR Kruzliak (SVK).
Tore: 2. Elyounoussi 0:1. 47. Comesana 1:1. 48. Achouri 1:2. 56. Oluwaseyi 2:2. 90. Cornelius 2:3. (riz/sda)