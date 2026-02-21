Nach Silber 2022 gibt es für Alex Fiva eine weiter Olympiamedaille: Der 40-Jährige gewinnt Bronze. Bild: keystone

Liveticker

Im Fotofinish hauchdünn geschlagen – aber Alex Fiva gewinnt Bronze

Wie schon vor vier Jahren in Peking gewinnt Alex Fiva eine olympische Medaille im Skicross. Der 40-jährige Bündner sichert sich im Fotofinish Bronze. Titelverteidiger Ryan Regez scheitert im Halbfinal.

Mehr «Sport»

Alex Fiva sichert sich wie schon vor vier Jahren in Peking eine Medaille im Skicross. Gewann er damals Silber, sicherte sich der Bündner in Livigno diesmal Bronze.

Viel fehlte nicht, und es wäre wieder Rang 2 geworden. Das Zielfoto sprach aber hauchdünn gegen den Schweizer und für den Italiener Federico Tomasoni, der hinter seinem Landsmann Simone Deromedis den Doppelerfolg für die Gastgeber perfekt machte.

Der Skicross-Final im Video. Video: SRF

Deromedis krönte sich damit zum Nachfolger von Ryan Regez. Der Goldmedaillengewinner von Peking scheiterte im Halbfinal und nach einer Gelben Karte wurde der 31-jährige Berner Oberländer schliesslich nicht für den kleinen Final zugelassen und im 8. Rang klassiert.

Fiva gewann den Halbfinal, Regez schied als Dritter aus. Video: SRF

Bereits früher ausgeschieden waren die anderen beiden Schweizer. Tobias Baur und Romain Détraz wurden in ihren Achtelfinal-Läufen jeweils Dritte und verpassten damit den Vorstoss in die nächste Runde. (nih/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen