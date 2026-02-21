Im Fotofinish hauchdünn geschlagen – aber Alex Fiva gewinnt Bronze

Nach Silber 2022 gibt es für Alex Fiva eine weiter Olympiamedaille: Der 40-Jährige gewinnt Bronze.Bild: keystone
Liveticker
Wie schon vor vier Jahren in Peking gewinnt Alex Fiva eine olympische Medaille im Skicross. Der 40-jährige Bündner sichert sich im Fotofinish Bronze. Titelverteidiger Ryan Regez scheitert im Halbfinal.
21.02.2026, 13:2321.02.2026, 13:36
Alex Fiva sichert sich wie schon vor vier Jahren in Peking eine Medaille im Skicross. Gewann er damals Silber, sicherte sich der Bündner in Livigno diesmal Bronze.
Viel fehlte nicht, und es wäre wieder Rang 2 geworden. Das Zielfoto sprach aber hauchdünn gegen den Schweizer und für den Italiener Federico Tomasoni, der hinter seinem Landsmann Simone Deromedis den Doppelerfolg für die Gastgeber perfekt machte.
Der Skicross-Final im Video.Video: SRF
Deromedis krönte sich damit zum Nachfolger von Ryan Regez. Der Goldmedaillengewinner von Peking scheiterte im Halbfinal und nach einer Gelben Karte wurde der 31-jährige Berner Oberländer schliesslich nicht für den kleinen Final zugelassen und im 8. Rang klassiert.
Fiva gewann den Halbfinal, Regez schied als Dritter aus.Video: SRF
Bereits früher ausgeschieden waren die anderen beiden Schweizer. Tobias Baur und Romain Détraz wurden in ihren Achtelfinal-Läufen jeweils Dritte und verpassten damit den Vorstoss in die nächste Runde. (nih/sda)
Der Liveticker zum Nachlesen
Fiva startet gut, Deromedis setzt sich etwas ab, doch Fiva folgt auf dem zweiten Platz vor Tomasoni und Furuno. Er holt auf, macht dann aber einen kleinen Fehler. Der Italiener Simone Deromedis feiert einen Start-Ziel-Sieg und ist Olympiasieger! Fiva muss sich nach hinten orientieren, Tomasoni kommt nochmal heran. Zwischen dem Italiener und Fiva entscheidet das Fotofinish – leider zugunsten von Tomasoni. Dennoch hat Fiva nach Silber 2022 die nächste Olympia-Medaille! Dieses Mal ist es Bronze. Der Japaner Satoshi Furuno geht leer aus.
Am gestrigen Freitag holte Fanny Smith Silber, jetzt kann Alex Fiva nachdoppeln. Holt der 40-Jährige seine zweite Olympiamedaille nach Silber vor vier Jahren?
Terence Tchiknavorian setzt sich im kleinen Final durch und ist damit Fünfter. Dahinter folgen die Deutschen Tim Hronek und Florian Wilmsmann – der nicht angetretene Ryan Regez ist somit Achter.
Ryan Regez tritt im kleinen Final nicht mehr an. Der 33-Jährige ist wegen einer Gelben Karte im Halbfinal raus, worüber er womöglich nicht böse ist. Somit fahren die Deutschen Florian Wilmsmann und Tim Hronek sowie der Franzose Terence Tchiknavorian um die Plätze 5 bis 7.
Alex Fiva hingegen fährt um die Medaillen. Seine Gegner im grossen Final: Satoshi Furuno aus Japan und die Italiener Simone Deromedis und Federico Tomasoni.
Und jetzt der zweite Halbfinal mit den beiden Schweizern. Im Viertelfinal haben sie es vorgemacht, setzen sich Regez und Fiva nun erneut gemeinsam durch? Dann hätte die Schweiz die nächste Medaille auf sicher.
Wieder startet Regez hervorragend, Fiva folgt hinter dem Japaner Furuno auf Platz 3, fährt in einer Kurve aber erneut vorbei. Doch Regez unterläuft ein blöder Fehler, durch den er auf den vierten Platz zurückfällt. Fiva steht im Final, Regez wird Dritter und kann sich keine weitere Olympiamedaille sichern.
Das italienische Duo Deromedis/Tomasoni setzt sich von Beginn an deutlich an die Spitze. Da kommt auch Mitfavorit Florian Wilmsmann aus Deutschland nicht mit. Die Italiener fahren von oben bis unten vorne weg, kommen nie in Gefahr und qualifizieren sich souverän für den Final. Neben Wilmsmann scheitert auch der Franzose Terence Tchiknavorian.
Der Japaner Satoshi Furuno und der Deutsche Tim Hronek setzen sich hauchdünn vor dem Österreicher Nicolas Lussnig durch. Der Kanadier Kevin Drury ist chancenlos. Damit sind die Halbfinalgegner von Fiva und Regez bekannt. Gleich geht's in Livigno weiter.
Jetzt kommen die beiden Schweizer im Viertelfinal. Ryan Regez und Alex Fiva treten gegeneinander und gegen Florian Fischer sowie Daniel Paulus an. Gibt es dasselbe Ergebnis wie vor vier Jahren im Olympia-Final? Dann wären Regez und Fiva eine Runde weiter.
Regez kommt besser weg als Fiva, der schnell am Ende des Felds ist. Wieder arbeitet sich Fiva aber nach vorne, überholt Paulus in einer Kurve, weil er sich innen vorbeischiebt. Auf einer Geraden lässt er dann auch den Deutschen Fischer hinter sich und setzt sich Regez auf die Fersen. Den überholt er auch noch, gewinnt knapp vor Regez und qualifiziert sich damit gemeinsam mit seinem Landsmann für den Halbfinal!
Florian Wilmsmann präsentiert sich wie schon vor den Olympischen Spielen in Topform. Der Deutsche gewinnt auch den Viertelfinal und qualifiziert sich wie der Franzose Terence Tchiknavorian für den Halbfinal. Wilmsmanns Landsmann Cornel Renn und Tchiknavorians Landsmann Youri Duplessis-Kergomard sind hingegen raus.
Der grosse Favorit und Weltcupleader ist draussen! Kanadier Reece Howden scheitert gegen die beiden Italiener Simone Deromedis und Federico Tomasoni. Howden gewann vier von neun Rennen in dieser Saison und stand zwei weitere Mal auf dem Podest, erneut geht der 27-Jährige bei den Olympischen Spielen damit leer aus.
Gleich im Anschluss an die Achtelfinals geht es nun mit den Viertelfinals weiter. Die verbleibenden Schweizer Regez und Fiva treten im dritten Viertelfinal gegeneinander an. Dazu kommen der Deutsche Florian Fischer und der Tscheche Daniel Paulus.
Im japanisch-österreichischen Duell gibt es eine faire Aufteilung: Satoshi Furuno und Nicolas Lussnig sind weiter, Johannes Aujesky und Ryuto Kobayashi ausgeschieden.
Im siebten Achtelfinal schaffen es der Deutsche Tim Hronek und der Kanadier Kevin Drury auf die ersten beiden Plätze. Für den Schweden David Mobaerg und den Franzosen Evan Klufts sind die Spiele hingegen vorbei.
Es folgt gleich der nächste Achtelfinal mit Schweizer Beteiligung. Alex Fiva, Silbermedaillengewinner in Peking, tritt gegen Jared Schmidt (CAN), Erik Mobaerg (SWE) und Daniel Paulus (CZE) an. Fiva ist der letzte Schweizer im Achtelfinal, wird er der zweite im Viertelfinal?
Mobaerg, Schmidt und Fiva liefern sich lange einen Dreikampf, dann gerät der 40-jährige Schweizer etwas ins Hintertreffen, weil er die Aussenbahn erwischt. Doch Fiva steckt nicht auf, überholt in einer der nächsten Kurven auf der Innenbahn und setzt sich in seinem Lauf durch. Jetzt trifft er im Viertelfinal unter anderem auf Ryan Regez.
So, jetzt der Olympiasieger von 2022: Ryan Regez ist in seinem Lauf nach der Fahrt in den Seeding-Runs der Favorit. Seine Gegner sind der Deutsche Florian Fischer, der Japaner Ryo Sugai und der Österreicher Christoph Danksagmüller.
Der Schweizer startet hervorragend und setzt sich schnell ab. Die anderen drei liefern sich einen Kampf um Platz 2. Am Ende setzt sich der Deutsche Florian Fischer durch.
Der zweite Schweizer am Start: Romain Détraz bekommt es unter anderem mit dem starken Deutschen Florian Wilmsmann zu tun.
Wilmsmann geht direkt in Führung, Détraz setzt sich dahinter und wehrt einen ersten Angriff von Cornel Renn ab. Auf der vorletzten Gerade kommt Renn dann aber besser über die Wellen und so qualifiziert sich neben Wilmsmann ein zweiter Deutscher für die Viertelfinals.
Auch hier sind drei Landsmänner mit dabei. Die Franzosen Youri Duplessis-Kergomard und Terence Tchiknavorian setzten sich vor dessen Cousin Melvin Tchiknavorian und dem Briten Oliver Davies durch.
In einem Lauf mit drei Italienern setzen sich zwei aus dem Gastgeberland durch. Simone Deromedis und Dominik Zuech sind eine Runde weiter, Edoardo Zorzi ist wie der Österreicher Adam Kappacher ausgeschieden.
Der erste Schweizer tritt gegen Topfavorit Reece Howden und den Italiener Federico Tomasoni an. Einen Konkurrenten muss der 28-Jährige hinter sich lassen, dann steht er im Viertelfinal.
Nach einem guten Start verliert Baur an Tempo und relativ schnell den Anschluss. Howden fährt vorne weg, Tomasoni folgt ihm aber auf den Fersen. Baur kommt nochmal ran, schafft es aber nicht mehr an den Gegnern vorbei. Nach dem Achtelfinal sind die Olympischen Spiele für Tobias Baur bereits wieder vorbei. 15 Hundertstelsekunden trennen ihn von den beiden Gegnern.
Tobias Baur muss gegen Topfavorit Reece Howden antreten. Ausserdem ist der Italiener Federico Tomasoni in dem 1. Achtelfinal, der als einziger nur drei Teilnehmer hat. Die besten zwei qualifizieren sich für den Viertelfinal.
Romain Détraz bekommt es im vierten Achtelfinal mit den Deutschen Florian Wilmsmann und Cornel Renn sowie dem Kanadier Gavin Rowell zu tun.
Direkt danach tritt Ryan Regez gegen Florian Fischer aus Deutschland, den Japaner Ryo Sugai und den Österreicher Christoph Danksagmüller an.
Im sechsten Achtelfinal startet Alex Fiva mit dem Kanadier Jared Schmidt, Erik Mobaerg aus Schweden und Daniel Paulus aus Tschechien.
In den Setzläufen hat Ryan Regez die drittbeste Zeit gefahren. Alex Fiva wurde Elfter, Romain Détraz 13. und Tobias Baur war als 16. von 32 Teilnehmern der langsamste der vier Schweizer. An der Spitze wurde der Kanadier Reece Howden der Favoritenrolle gerecht.
Der grosse Favorit ist Reece Howden
(Bild) aus Kanada. Der 27-Jährige gewann in dieser Saison vier von neun Rennen und fuhr zwei weitere Male aufs Podest. Auch der Italiener Simone Deromedis
fährt eine starke Saison. Der 25-Jährige gewann zweimal und wurde einmal Zweiter. Florian Wilmsmann
aus Deutschland wurde bei den letzten beiden Weltcuprennen in Val di Fasse Erster und Zweiter. Dazu kam ein dritter Podestplatz in Innichen. Der 30-Jährige scheint sich in Italien also wohl zu fühlen.
Am Freitag holte Fanny Smith Silber hinter der Deutschen Daniela Maier. Bei den Männern haben die Schweizer nicht ein ganz so heisses Eisen im Rennen, aber dennoch können sich mehrere Schweizer Chancen auf eine Medaille ausrechnen.
Routinier Alex Fiva
gewann 2022 in Peking Silber und ist in dieser Saison im Alter von 40 Jahren nach neun von 16 Rennen Fünfter im Gesamtweltcup. Ryan Regez
, vor vier Jahren Olympiasieger, gewann seither nur ein Weltcuprennen und ist auch in dieser Saison nicht in Topform. Im letzten Jahr holte er aber WM-Gold und bewies damit einmal mehr sein Faible für Grossanlässe. Der 28-jährige Tobias Baur
fuhr in dieser Saison zweimal aufs Podest, Romain Détraz
bräuchte hingegen einen echten Exploit, um eine Medaille zu erringen.
Heute steht der Skicross-Wettbewerb der Männer an. Nach den Seeding-Läufen, bei denen alle Athleten den Kurs alleine bewältigten, um die Position in der Setzliste zu bestimmen, beginnen um 12 Uhr die Achtelfinals. Danach geht es direkt mit den Viertel- und den Halbfinals weiter. Der Final soll um 13.10 Uhr stattfinden.