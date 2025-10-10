Liveticker
Wie hat sich Ambri vom Riesenknall erholt? Es kommt zum Kellerduell mit Ajoie
Das Wichtigste in Kürze:
- Es war fast schon mehr als ein Knall, ein echtes Beben, das die Leventina am Mittwochmorgen die Leventina erschütterte. Weil sie sich von Präsident Filippo Lombardi hintergangen fühlten, traten Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca per sofort zurück.
- In der Folge stellte auch Lombardo selbst sein Präsidentenamt zur Verfügung. Der Klub stand innert kürzester Zeit vor einem Scherbenhaufen.
- Die Meisterschaft geht aber unerbittlich weiter. Nun müssen die bisherigen Assistenztrainer René Matte und Éric Landry vorübergehend in ruhigere Gewässer führen.
- Heute Abend steht das Kellerduell mit dem ebenfalls desaströs gestarteten HC Ajoie an. Eine Niederlage kann sich Ambri eigentlich nicht leisten.
- Spielbeginn ist um 19.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.