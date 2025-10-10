sonnig15°
National League im Liveticker: Ambri empfängt Ajoie zum Krisen-Duell

Liveticker

Wie hat sich Ambri vom Riesenknall erholt? Es kommt zum Kellerduell mit Ajoie

10.10.2025, 18:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • Es war fast schon mehr als ein Knall, ein echtes Beben, das die Leventina am Mittwochmorgen die Leventina erschütterte. Weil sie sich von Präsident Filippo Lombardi hintergangen fühlten, traten Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca per sofort zurück.
  • In der Folge stellte auch Lombardo selbst sein Präsidentenamt zur Verfügung. Der Klub stand innert kürzester Zeit vor einem Scherbenhaufen.
  • Die Meisterschaft geht aber unerbittlich weiter. Nun müssen die bisherigen Assistenztrainer René Matte und Éric Landry vorübergehend in ruhigere Gewässer führen.
  • Heute Abend steht das Kellerduell mit dem ebenfalls desaströs gestarteten HC Ajoie an. Eine Niederlage kann sich Ambri eigentlich nicht leisten.
  • Spielbeginn ist um 19.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Trost für Filippo Lombardi – TV-Rekord für Ambri-Drama

Mehr Eishockey:
Eismeister Zaugg
Ambri-Piotta hofft, mit «Hosentelefon-Verbot» durch die Krise zu kommen
