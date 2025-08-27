Titanenkampf: Giger startet gegen Staudenmann – König Wicki erhält Youngster Moser

Staudenmann (links) bei seinem Sieg gegen Giger am Bernisch-Kantonalen 2024.Bild: keystone
Die ersten Paarungen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Mollis sind bekannt. Stefan Strebel, der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes, stellte sie zusammen und präsentierte sie am späten Mittwochnachmittag.
Auf dem Weg zum Brünig-Sieg stellte König Wicki (rechts) mit Moser.Bild: keystone
Die Spitzenpaarungen des 1. Gangs
Moser Michael (BKSV) – Wicki Joel (ISV)
Giger Samuel (NOSV) – Staudenmann Fabian (BKSV)
Ott Damian (NOSV) – Walther Adrian (BKSV)
Reichmuth Pirmin (ISV) – Schlegel Werner (NOSV)
Aeschbacher Matthias (BKSV) – Orlik Armon (NOSV)
Bieri Marcel (ISV) – Collaud Romain (SWSV)
Alpiger Nick (NWSV) – Räbsamen Marcel (NOSV)
Orlik Curdin (BKSV) – Leuppi Samir (NOSV)
Kramer Lario (SWS) – Strebel Joel (NWS)
Schneider Domenic (NOS) – Kämpf Bernhard (BKS)
BKSV = Berner Verband.
NOSV = Nordostschweiz.
ISV = Innerschweiz.
NWSV = Nordwestschweiz.
SWSV = Südwestschweiz.
