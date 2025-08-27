wechselnd bewölkt26°
ESAF Mollis: Giger im 1. Gang gegen Staudenmann, König Wicki gegen Moser

Samuel Giger, rechts, und Fabian Staudenmann im Schlussgang beim Bernisch-Kantonalen Schwingfest, am Sonntag, 11. August 2024, In Burgdorf. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Staudenmann (links) bei seinem Sieg gegen Giger am Bernisch-Kantonalen 2024.Bild: keystone
Liveticker

Titanenkampf: Giger startet gegen Staudenmann – König Wicki erhält Youngster Moser

27.08.2025, 17:1527.08.2025, 17:28
Die ersten Paarungen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Mollis sind bekannt. Stefan Strebel, der Technische Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes, stellte sie zusammen und präsentierte sie am späten Mittwochnachmittag.

Joel wicki, rechts, und Michael Moser, links, im 1. Gang beim traditionellen Bruenigschwinget am Sonntag, 26, Juli 2025 auf dem Bruenigpass. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Auf dem Weg zum Brünig-Sieg stellte König Wicki (rechts) mit Moser.Bild: keystone

Die Spitzenpaarungen des 1. Gangs

Moser Michael (BKSV) – Wicki Joel (ISV)

Giger Samuel (NOSV) – Staudenmann Fabian (BKSV)

Ott Damian (NOSV) – Walther Adrian (BKSV)

Reichmuth Pirmin (ISV) – Schlegel Werner (NOSV)

Aeschbacher Matthias (BKSV) – Orlik Armon (NOSV)

Bieri Marcel (ISV) – Collaud Romain (SWSV)

Alpiger Nick (NWSV) – Räbsamen Marcel (NOSV)

Orlik Curdin (BKSV) – Leuppi Samir (NOSV)

Kramer Lario (SWS) – Strebel Joel (NWS)

Schneider Domenic (NOS) – Kämpf Bernhard (BKS)

BKSV = Berner Verband.
NOSV = Nordostschweiz.
ISV = Innerschweiz.
NWSV = Nordwestschweiz.
SWSV = Südwestschweiz.

«Es muss diskutiert werden vor dem Fest» – so teilt Schwingerboss Strebel den 1. Gang ein

