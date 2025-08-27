Das könnte dich auch noch interessieren:

Borussia Dortmund zog die Kaufoption bei Chelseas Carney Chukwuemeka . Die Deutschen überwiesen dafür 20 Millionen an die Londoner.

Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s

Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg

Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿

Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen

Angriff auf watson-Journalisten in Lausanne – eine rote Linie ist überschritten

Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan

Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau

Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!

Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa

Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn

Eklat in der Hockey-Justiz: Ryan Gardner muss nach Skandal-Entscheid gehen

Endlich! Ryan Gardner ist gefeuert worden. Er hat im «Fall Bayreuther» den dümmsten Entscheid in der Geschichte unserer Hockey-Justiz zu verantworten.

Das Rechts-System in unserem Hockey funktioniert gut. Entweder bringen Schiedsrichter eine Missetat, die über gewöhnlich abzusitzende Strafen hinausgeht, beim Einzelrichter zur Anzeige. Oder der Player Safety Officer (PSO) oder das sog. Sounding Board beantragen beim Einzelrichter eine Bestrafung, wenn hinter dem Rücken der Schiedsrichter gesündigt worden ist. Sozusagen in der Funktion einer Staatsanwaltschaft.

