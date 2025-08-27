wechselnd bewölkt20°
FCB live: Der FC Basel spielt in Kopenhagen um die Champions League

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Knackt der FCB den Millionen-Jackpot? Broschinski startet in Kopenhagen für Ajeti

27.08.2025, 19:3327.08.2025, 20:02
Mehr «Sport»
  • Der FC Basel spielt ab 21 Uhr beim FC Kopenhagen um den ersten Einzug in die Champions League seit acht Jahren.
  • Das Hinspiel zwischen dem Schweizer und dem dänischen Meister endete 1:1.

Eklat in der Hockey-Justiz: Ryan Gardner muss nach Skandal-Entscheid gehen
Endlich! Ryan Gardner ist gefeuert worden. Er hat im «Fall Bayreuther» den dümmsten Entscheid in der Geschichte unserer Hockey-Justiz zu verantworten.
Das Rechts-System in unserem Hockey funktioniert gut. Entweder bringen Schiedsrichter eine Missetat, die über gewöhnlich abzusitzende Strafen hinausgeht, beim Einzelrichter zur Anzeige. Oder der Player Safety Officer (PSO) oder das sog. Sounding Board beantragen beim Einzelrichter eine Bestrafung, wenn hinter dem Rücken der Schiedsrichter gesündigt worden ist. Sozusagen in der Funktion einer Staatsanwaltschaft.
Zur Story