27.08.2025, 19:3327.08.2025, 20:02
- Der FC Basel spielt ab 21 Uhr beim FC Kopenhagen um den ersten Einzug in die Champions League seit acht Jahren.
- Das Hinspiel zwischen dem Schweizer und dem dänischen Meister endete 1:1.
(ram/sda)
Endlich! Ryan Gardner ist gefeuert worden. Er hat im «Fall Bayreuther» den dümmsten Entscheid in der Geschichte unserer Hockey-Justiz zu verantworten.
Das Rechts-System in unserem Hockey funktioniert gut. Entweder bringen Schiedsrichter eine Missetat, die über gewöhnlich abzusitzende Strafen hinausgeht, beim Einzelrichter zur Anzeige. Oder der Player Safety Officer (PSO) oder das sog. Sounding Board beantragen beim Einzelrichter eine Bestrafung, wenn hinter dem Rücken der Schiedsrichter gesündigt worden ist. Sozusagen in der Funktion einer Staatsanwaltschaft.