Liveticker

Marco Odermatt ist in der 2. Abfahrt in Gröden erneut der grosse Favorit

Mehr «Sport»

Marco Odermatt brillierte in den letzten beiden Tagen in Gröden. Am Donnerstag gewann er die Abfahrt, am gestrigen Freitag führte er im Super-G lange, wurde auf der schneller werdenden Piste aber noch vom Tschechen Jan Zabystran mit der Startnummer 29 verdrängt und musste mit dem 2. Platz vorliebnehmen. Nun bekommt er am heutigen Samstag noch einmal eine Chance: Auf der Saslong steht noch eine zweite Abfahrt an.

Neben Odermatt darf sich von den Schweizern aber allen voran auch Franjo von Allmen, Zweiter in der ersten Abfahrt in Gröden, Chancen ausrechnen. Mit Alexis Monney, Marco Kohler und Alessio Miggiano wussten da auch drei weitere Schweizer zu überzeugen. Und Spannung ist in Gröden ohnehin immer garantiert.

Das Rennen mit Start um 11.45 Uhr verfolgst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF.