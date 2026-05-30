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Kann Finnland im Mitteldrittel wieder reagieren? Kanada führt dank Holloway
Das Wichtigste in Kürze:
- Wer folgt der Schweizer Nati in den Final? Am Sonntagabend duellieren sich Kanada und Finnland im Halbfinal der Eishockey-WM.
- Kanada muss ohne Starverteidiger Evan Bouchard auskommen. Der Spieler der Edmonton Oilers hat sich im Viertelfinal gegen die USA bei einem brutalen Check von Ryan Lindgren eine Kopfverletzung zugezogen. Finnland kann aus dem Vollen schöpfen.
- Der Sieger der Partie trifft am Sonntagabend im WM-Final auf die Schweiz. Der Verlierer muss im Bronzespiel gegen Norwegen antreten.
- Die Partie beginnt um 20 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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