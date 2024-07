EM 2024 live: Rumänien – Niederlande – der Achtelfinal in Ticker und TV

Liveticker

Rumänien jagt den Traum von '94 – hält es Niederlandes Offensivpower im Achtelfinal stand?

Beim Auftaktspiel der Rumänen an dieser Europameisterschaft rieb sich manch ein Fussball-Fan verwundert die Augen. Sind wir hier wieder im Jahr 1994 gelandet? Beim 3:0-Erfolg gegen die Ukraine erinnerten die Männer in Gelb tatsächlich etwas an die Helden von der WM vor 30 Jahren.

Mit Ianis Hagi und Trainer Edward Iordanescu sind ja auch zwei Söhne zweier damaligen Protagonisten dabei. Nämlich jene von Gheorghe Hagi – dem besten Fussballer in der Geschichte des osteuropäischen Landes – und Anghel Iordanescu, der von 1993 bis 1998 an der Seitenlinie Rumäniens stand. An der WM 1994 zogen die beiden in den WM-Viertelfinal ein, sechs Jahre später gelang selbiges an der Europameisterschaft, wobei es dort keinen Achtelfinal zu überstehen galt.

Nun könnte Rumänien also zum dritten Mal an einem grossen Turnier in die Runde der letzten Acht einziehen. Dazu müsste es aber gegen die Offensivpower der Niederlande bestehen. Oranje geht trotz Platz 3 in der Gruppenphase hinter Österreich und Frankreich als Favorit in die Partie gegen Rumänien, das in der Gruppe Belgien, die Slowakei und eben die Ukraine hinter sich liess. Defensiv ist das Team von Ronald Koeman aber angreifbar, wie die bisherigen Spiele ergaben. So kann sich auch Rumänien Chancen ausrechnen.

Uns erwartet in jedem Fall eine spannende Partie mit hoffentlich mehr Toren als in den gestrigen Achtelfinals zwischen Frankreich und Belgien (1:0) sowie Portugal und Slowenien (3:0 n. P.). Die Stimmung dürfte ebenfalls gut sein, feierten die beiden Fangruppen doch schon vor dem Spiel gemeinsam in München. Den Achtelfinal zwischen Rumänien und der Niederlande verfolgst du ab 18 Uhr hier im Liveticker und im Stream vom SRF.