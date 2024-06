Am Sonntag wird die letzte Runde der EM-Gruppenphase eingeläutet. Die Schweiz trifft dabei auf Gastgeber Deutschland, das nach zwei Spielen das Punktemaximum auf dem Konto hat. Mit einem Sieg würde sich das noch ungeschlagene Team von Murat Yakin den 1. Platz in der Gruppe A sichern. Die Partie findet in Frankfurt statt und wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Zur gleichen Zeit treffen in Stuttgart Schottland und Ungarn aufeinander. Für beide Teams gilt: Nur mit einem Sieg können sie sich noch realistische Hoffnungen auf die Achtelfinals machen.

Nach den Siegen gegen Schottland und Ungarn strotzt das deutsche Nationalteam vor Selbstvertrauen. Nur der Rasen in Frankfurt lässt ein wenig Unruhe aufkommen. An den Rasen in Frankfurt haben die deutschen Nationalspieler schlechte Erinnerungen. Beim Testspiel gegen die Niederlande im März gewann Deutschland zwar 2:1, die Spieler beklagten sich jedoch reihenweise über die Bedingungen. Auch an der EM präsentierte sich der Untergrund beim Spiel England gegen Dänemark in einem rutschigen Zustand. «Der Rasen ist extrem seifig und geht extrem schnell kaputt», sagte Chris Führich. Sein Teamkollege Deniz Undav machte aber umgehend klar: «Ob wir auf Rasen spielen oder auf Stein, egal, wir müssen gewinnen.» (abu/sda)

Fussball-EM, Wimbledon, Tour de France und Olympische Spiele – was es mit unserem Körper macht, wenn wir Sport im Fernsehen schauen.

Sportfans brauchen in diesem Sommer Sitzleder. Vier Wochen dauert die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland, mit bis zu drei Spielen pro Tag. Nur knapp zwei Wochen nach dem Final in Berlin (14. Juli) beginnen die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Kaum zu glauben, aber in Super League und Challenge League beginnt die Meisterschaft bereits am ersten Wochenende nach dem Ende der Europameisterschaft.