Liveticker
Das letzte Rennen vor Weihnachten: Die Stangenkünstler fahren in Alta Badia um den Sieg
Die Startliste im 1. Lauf:
1. Loic Meillard (SUI)
2. Timon Haugan (NOR)
3. Fabio Gstrein (AUT)
4. Clement Noel (FRA)
5. Alte Lie McGrath (NOR)
6. Henrik Kristoffersen (NOR)
7. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
8. Samuel Kolega (CRO)
9. Dave Ryding (GBR)
10. Tanguy Nef (SUI)
11. Linus Strasser (GER)
12. Albert Popov (BUL)
13. Paco Rassat (FRA)
14. Steven Amiez (FRA)
15. Manuel Feller (AUT)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Daniel Yule (SUI)
18. Armand Marchant (BEL)
19. Alex Vinatzer (ITA)
20. Victor Muffat – Jeandet (FRA)
Die weiteren Schweizer:
33. Ramon Zenhäusern
36. Marc Rochat
39. Luca Aerni
47. Matthias Iten
73. Sandro Simonet
- Der Ski-Weltcup der Männer kennt keine Pause. Am Montag steht in Alta Badia das fünfte Rennen innerhalb von fünf Tagen auf dem Programm. Nach den drei Speedrennen in Gröden und dem Riesenslalom in Alta Badia sind auf der Gran Risa zwei Tage vor Heiligabend die Stangenkünstler im Fokus.
- Die bisherigen drei Slaloms der Saison brachten mit Lucas Pinheiro Braathen, Paco Rassat und Timon Haugan drei verschiedene Sieger hervor, kein Fahrer stand mehr als einmal auf dem Podest.
- Entsprechend offen ist die Ausgangslage. Grösster Schweizer Trumpf ist Loïc Meillard. Der Weltmeister stieg in Val d'Isère als Zweiter auf das Podest und scheint nach schwierigem Saisonstart den Schwung gefunden zu haben. (riz/sda)
