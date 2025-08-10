Liveticker
10.08.2025, 14:0710.08.2025, 14:27
Am Sonntag stehen vier Spiele der Super League auf dem Programm. Der FC Sion strebt in der 3. Runde bei den Young Boys ab 14.00 Uhr den dritten Sieg an, während die Berner nach der 1:4-Pleite in Basel eine Reaktion brauchen. Ab 16.30 Uhr hofft Schlusslicht Lugano auf die ersten Punkte. Mit dem Meister FC Basel gastiert ein schwieriger Gegner im Cornaredo. Ebenfalls um 16.30 Uhr stehen die Partien zwischen Lausanne und Zürich sowie zwischen Servette und den Grasshoppers an.
Die Partie zwischen Sion und YB verfolgst du hier im Liveticker. (nih/sda)
