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Ski-Weltcup: Der Super-G der Frauen von Kvitfjell im Liveticker

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Verteidigt Goggia die Super-G-Kugel? Gefahr droht von Robinson

22.03.2026, 09:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • Im letzten Super-G-Rennen der Frauen geht es noch um die kleine Kugel der Super-G-Wertung. Wobei der Vorsprung von Leaderin Sofia Goggia doch beträchtlich ist.
  • 63 Punkte Vorsprung nimmt die Italienerin mit auf ihre erste und einzige Verfolgerin: Alice Robinson aus Neuseeland. Sollte Robinson das Rennen gelingen, reicht Goggia ein sechster Platz zur Sicherung des Disziplinensieges.
  • Für die Schweiz stehen Malorie Blanc und Corinne Suter am Start. Das Rennen beginnt um 10.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

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Die Schweiz steht am häufigsten am Uno-Folter-Pranger – die Sonntagsnews
Die Titlis-Bahnen haben eine frühere Nachrüstungsempfehlung des Gondel-Herstellers Garaventa nicht umgesetzt und die Schweiz ist weltweit am häufigsten mit Folter-Beschwerden bei der Uno konfrontiert – die Sonntagsnews.
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