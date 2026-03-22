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Verteidigt Goggia die Super-G-Kugel? Gefahr droht von Robinson
Das Wichtigste in Kürze:
- Im letzten Super-G-Rennen der Frauen geht es noch um die kleine Kugel der Super-G-Wertung. Wobei der Vorsprung von Leaderin Sofia Goggia doch beträchtlich ist.
- 63 Punkte Vorsprung nimmt die Italienerin mit auf ihre erste und einzige Verfolgerin: Alice Robinson aus Neuseeland. Sollte Robinson das Rennen gelingen, reicht Goggia ein sechster Platz zur Sicherung des Disziplinensieges.
- Für die Schweiz stehen Malorie Blanc und Corinne Suter am Start. Das Rennen beginnt um 10.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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