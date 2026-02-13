wechselnd bewölkt
Olympia 2026: Schweiz gegen Kanada im Hockey-Turnier – im Liveticker

Kann die Schweiz den kanadischen NHL-Superstars Paroli bieten?

13.02.2026, 19:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Nach dem glanzlosen 4:0-Startsieg gegen Frankreich steht die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer im zweiten Vorrundenspiel vor der ultimativen Herausforderung.
  • Der Gegner ist kein Geringerer als Kanada, das mit 15 Stanley-Cup-Siegern antritt. In der aktuellen Skorerliste der NHL belegen Connor McDavid und Nathan MacKinnon die Plätze 1 und 2, der erst 19-jährige Macklin Celebrini nimmt den 4. Rang ein.
  • Der Captain des Rekord-Olympiasiegers ist Sidney Crosby, der Kanada an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver im Final gegen die USA in der Verlängerung zum Triumph schoss.
  • Spielbeginn in Mailand ist um 21.10 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
Schweiz
Schweiz
0:0
Kanada
Kanada
Aufstellung
Ultimativer Härtetest - Vor dem Spiel
Nach dem glanzlosen 4:0-Startsieg gegen Frankreich steht die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer im zweiten Vorrundenspiel vor der ultimativen Herausforderung. Der Gegner ist kein Geringerer als Kanada, das mit 15 Stanley-Cup-Siegern antritt. In der aktuellen Skorerliste der NHL belegen Connor McDavid und Nathan MacKinnon die Plätze 1 und 2, der erst 19-jährige Macklin Celebrini nimmt den 4. Rang ein. Der Captain des Rekord-Olympiasiegers ist Sidney Crosby, der Kanada an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver im Final gegen die USA in der Verlängerung zum Triumph schoss. Spielbeginn in Mailand ist um 21.10 Uhr.
Mit aufgemaltem Schnauz fährt es sich bei Eva Adamczykova besser.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
