Nach dem glanzlosen 4:0-Startsieg gegen Frankreich steht die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer im zweiten Vorrundenspiel vor der ultimativen Herausforderung. Der Gegner ist kein Geringerer als Kanada, das mit 15 Stanley-Cup-Siegern antritt. In der aktuellen Skorerliste der NHL belegen Connor McDavid und Nathan MacKinnon die Plätze 1 und 2, der erst 19-jährige Macklin Celebrini nimmt den 4. Rang ein. Der Captain des Rekord-Olympiasiegers ist Sidney Crosby, der Kanada an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver im Final gegen die USA in der Verlängerung zum Triumph schoss. Spielbeginn in Mailand ist um 21.10 Uhr.