Winterthur noch ohne Sieg: Nun wartet ausgerechnet Meister Basel auf das Schlusslicht
- In den Samstagpartien der Super League will der FC Thun die Tabellenführung mit Erfolg verteidigen. Die Thuner, die zwei der letzten drei Meisterschaftsspiele verloren haben, empfangen den FC Servette.
- Sollte sich der FC Thun daheim nicht durchsetzen, könnte der FC Basel profitieren. Die Basler, die nur einen Zähler hinter Thun zurückliegen, empfangen das noch sieglose Schlusslicht Winterthur. Seit dem Aufstieg in die Super League konnte Winti noch nie gegen Basel gewinnen. Anpfiff ist um 18 Uhr.
- Im Abendspiel empfängt der FC Lugano den FC Zürich. Diese Partie startet um 20.30 Uhr. Mit einem Sieg könnten die Tessiner mit den Zürchern gleichziehen. Derweil liegt der FCZ aktuell auch nur drei Punkte hinter Leader Thun. (riz/sda)
