sonnig14°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League live: Basel gegen Winterthur im Ticker

Liveticker

Winterthur noch ohne Sieg: Nun wartet ausgerechnet Meister Basel auf das Schlusslicht

18.10.2025, 17:0418.10.2025, 17:04
  • In den Samstagpartien der Super League will der FC Thun die Tabellenführung mit Erfolg verteidigen. Die Thuner, die zwei der letzten drei Meisterschaftsspiele verloren haben, empfangen den FC Servette.
  • Sollte sich der FC Thun daheim nicht durchsetzen, könnte der FC Basel profitieren. Die Basler, die nur einen Zähler hinter Thun zurückliegen, empfangen das noch sieglose Schlusslicht Winterthur. Seit dem Aufstieg in die Super League konnte Winti noch nie gegen Basel gewinnen. Anpfiff ist um 18 Uhr.
  • Im Abendspiel empfängt der FC Lugano den FC Zürich. Diese Partie startet um 20.30 Uhr. Mit einem Sieg könnten die Tessiner mit den Zürchern gleichziehen. Derweil liegt der FCZ aktuell auch nur drei Punkte hinter Leader Thun. (riz/sda)

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Susanne Wille verteidigt die SRG in einer Beiz in Kriegstetten
3
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
4
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
5
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
Meistgeteilt
1
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
2
Explosion in russischer Sprengstoff-Fabrik +++ Kreml muss Yukos-Aktionäre entschädigen
3
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
4
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
«Wenn Trump ein Handicap von 2,8 hat, ist die Queen eine Hochspringerin»
Donald Trumps Golf-Skills werden immer wieder kontrovers diskutiert – sogar ein Buch wurde schon darüber geschrieben. Jetzt wirft ein Video ein neues Licht darauf, wie gut (oder schlecht) der US-Präsident wirklich ist.
US-Präsident Donald Trump spielt gerne Golf. Manche finden: ein bisschen zu gerne. Laut einer Website soll er rund ein Viertel seiner zweiten Amtszeit mit Golfen verbracht haben, was den US-Steuerzahler knapp 100 Millionen Dollar gekostet habe.
Zur Story