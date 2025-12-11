wechselnd bewölkt
Europa League: YB – Lille ab 18.45 Uhr live im Ticker aus dem Wankdorf

Ausgewählte Partien des Abends:

Liveticker

Bei YB – Lille schaut Europa auch gespannt auf den Berner Fanblock

11.12.2025, 14:5111.12.2025, 14:51
  • Zu Hause im Wankdorf treten die Young Boys am 6. Spieltag der Europa League gegen Lille an. Die Partie beginnt um 18.45 Uhr.
  • Während der neue Trainer Gerardo Seoane in der Super League für einen Aufschwung sorgte, blieb dieser im Europacup bisher aus. 0:4 gegen ein in allen Belangen überlegenes PAOK Thessaloniki und 1:2 gegen Aston Villa lauten die Resultate.
  • In Birmingham sorgte der YB-Anhang für einen Eklat. Man blickt deshalb nicht nur auf den Rasen, sondern auch auf die Ränge.

Die Tabelle

Vinicius' voreiliger Jubel, Arsenals Traumtore und eine BVB-Wutrede – das lief in der CL
