Bei YB – Lille schaut Europa auch gespannt auf den Berner Fanblock
- Zu Hause im Wankdorf treten die Young Boys am 6. Spieltag der Europa League gegen Lille an. Die Partie beginnt um 18.45 Uhr.
- Während der neue Trainer Gerardo Seoane in der Super League für einen Aufschwung sorgte, blieb dieser im Europacup bisher aus. 0:4 gegen ein in allen Belangen überlegenes PAOK Thessaloniki und 1:2 gegen Aston Villa lauten die Resultate.
- In Birmingham sorgte der YB-Anhang für einen Eklat. Man blickt deshalb nicht nur auf den Rasen, sondern auch auf die Ränge.