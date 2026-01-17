Nebel-1°
Super League live: YB – Lausanne-Sport in Ticker und TV

Kriselndes YB liegt gegen Lausanne zurück – Lugano schiesst Luzern ab

17.01.2026, 20:0517.01.2026, 20:58
Inhaltsverzeichnis
YB – Lausanne-Sport (live)Luzern – Lugano 2:5Die TabelleDie Torschützenliste

YB – Lausanne-Sport (live)

Schweizer Besio (21) in 3. Liga mit Blitz-Hattrick – Bayern demütigen Leipzig

Luzern – Lugano 2:5

Lugano setzt seinen erfolgreichen Lauf auch im neuen Jahr fort. Die Tessiner deklassieren Luzern auswärts mit 5:2.

Die grosse Figur beim FC Lugano war Uran Bislimi. Der zweifache Schweizer Nationalspieler sorgte in den letzten paar Minuten vor der Pause mit zwei sehenswerten Schüssen für die Wende zum 2:1 und machte kurz vor Ablauf der ersten Stunde den Hattrick mit dem 4:1 perfekt. Die anderen zwei Tessiner Tore schoss der Deutsche Kevin Behrens, der nun bei acht Saisontreffern angelangt ist.

Lugano dreht das Spiel innert Kürze.Video: SRF

Lugano bewies, dass der spektakuläre Aussetzer von Behrens mit der Attacke gegen den Sturmkollegen Georgios Koutsias im letzten Testspiel vor der Rückrunde keine folgenreichen Spuren hinterlassen hat – oder zumindest noch keine. Koutsias stand in Luzern nicht im Kader und wurde nicht vermisst, weil seine Teamkollegen nach einem mässigen Start in die Partie zwei Gänge hochschalteten. Innerhalb von fünf Minuten vor der Pause machten sie aus dem 0:1 ein entscheidendes 3:1.

Lugano-Stürmer Behrens entschuldigt sich nach Testspiel-Ausraster

Mario Frick musste in seinem 150. Super-League-Spiel als Trainer von Luzern mitansehen, wie innerhalb kürzester Zeit 40 gute Minuten seiner Mannschaft mit einer verdienten Führung durch Matteo Di Giusto (25.) jeglichen Wert verloren. Immerhin brachen die Luzerner nach dem 5:1 (61.) nicht komplett ein, sondern betrieben noch Resultatkosmetik durch einen Treffer von Bung Freimann.

Matteo Di Giusto brachte Luzern noch in Führung.Video: SRF

Punkte gab es dafür aber keine und diese fehlen den Innerschweizern vor allem vor eigenem Publikum mit nur einem Sieg nach zehn Heimspielen. Lugano hingegen rückt vorerst bis auf vier Punkte an Leader Thun heran.

Luzern - Lugano 2:5 (1:3)
SR Schnyder.
Tore: 25. Di Giusto (Owusu) 1:0. 41. Bislimi (Daniel Dos Santos) 1:1. 45. Bislimi (Daniel Dos Santos) 1:2. 45. Behrens (Daniel Dos Santos) 1:3. 59. Bislimi (Grgic) 1:4. 61. Behrens (Martim Marques) 1:5. 71. Freimann 2:5.
Luzern: Loretz; Ottiger (46. Winkler), Freimann, Bajrami, Fernandes (46. Ciganiks); Owusu; Dorn, Di Giusto, Spadanuda (60. Lucas Ferreira); Villiger (77. Vasovic), von Moos (71. Grbic).
Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Delcroix; Cimignani (77. Kelvin), Grgic, Bislimi (85. Mahou), Martim Marques (77. Alioski); Steffen (85. Kendouci), Behrens, Daniel Dos Santos (52. Mahmoud).
Verwarnungen: 47. Daniel Dos Santos, 65. Papadopoulos. (nih/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Kamera abgeräumt und Zielsturz – von Allmen fährt sich noch tiefer in die Herzen der Fans
