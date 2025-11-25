Liveticker

Zug und Bern sammeln gerade Niederlagen – aber für eines der Teams endet die Serie heute

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Der EV Zug hat wettbewerbsübergreifend viermal in Serie verloren, wobei die 2:3-Niederlage in Prag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League aufgrund des hohen Siegs im Hinspiel unbedeutend war. Der SC Bern ging nun dreimal in Serie als Verlierer vom Eis – unter anderem ebenfalls im grössten europäischen Wettbewerb, in welchem die Berner zu Hause nach Verlängerung an Brynäs scheiterten.

Nun treffen die beiden kriselnden Klubs in der National League aufeinander. Der Achtplatzierte EVZ empfängt den Tabellen-13. aus der Hauptstadt. Eine Negativserie endet heute also.

Ausserdem trifft mit den ZSC Lions (7.) ein weiteres formschwaches Team auf Ambri-Piotta (11.), empfängt Leader HC Davos Schlusslicht Ajoie und bekommt es Biel (10.) mit Kloten (12.) zu tun. Zwischen den Klubs auf den Plätzen 2 bis 5 kommt es heute zudem zu Direktduellen. Fribourg (2.) empfängt Servette (4.) und der SC Rapperswil-Jona (5.) den HC Lausanne (3.).

Hier gibt es alle Spiele ab 19.45 Uhr im Liveticker.