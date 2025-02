Liveticker

Super-G mit Odermatt und Co. – alles spricht für die nächste Party in Crans-Montana

Das Wichtigste in Kürze:

Das grosse Schweizer Ski-Fest geht auch nach der WM in Saalbach weiter. Beim ersten Weltcuprennen nach der Weltmeisterschaft feierten die Schweizer in der Abfahrt von Crans-Montana gleich einen Dreifachsieg.

Die Chancen stehen gut, dass auch heute wieder ein Schweizer triumphiert. Im Super-G zählen Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, oder Stefan Rogentin zu den grossen Trümpfen. Auch Loïc Meillard oder Justin Murisier stehen am Start.

Start des Rennens in Crans-Montana ist um 10 Uhr. Mit watson bist du immer live dabei.

Die Startliste:

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 Giovanni Franzoni ITA

3 Stefan Babinsky AUT

4 James Crawford CAN

5 Justin Murisier SUI

6 Franjo Von Allmen SUI

7 Stefan Rogentin SUI

8 Adrian Smiseth Sejersted NOR

9 Nils Allegre FRA

10 Vincent Kriechmayr AUT

11 Fredrik Moeller NOR

12 Mattia Casse ITA

13 Dominik Paris ITA

14 Raphael Haaser AUT

15 Marco Odermatt SUI

16 Jeffrey Read CAN

17 Ryan Cochran-Siegle USA

18 Jared Goldberg USA

19 Alexis Monney SUI

20 Lukas Feurstein AUT

21 Loïc Meillard SUI

​23 Lars Rösti SUI

40 Marco Kohler SUI​