freundlich
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Spengler Cup: Sparta Prag gegen Team Canada im Stream und Ticker

SRF Info - HD - Live

Liveticker

Team Canada jetzt in Überzahl – können sie dies gegen Sparta Prag nutzen?

29.12.2025, 14:1029.12.2025, 15:35
  • Nach dem Ende der Vorrunde geht es am Spengler Cup in Davos in die entscheidende Phase. Am Nachmittag (15.10 Uhr) misst sich Sparta Prag mit dem Team Canada. Beide Teams konnten am laufenden Turnier je ein Spiel gewinnen.
  • Am Abend steht dann Gastgeber Davos im Einsatz. Der HCD trifft im zweiten Viertelfinal auf den finnischen Vertreter IFK Helsinki. Diese Partie wird um 20.15 Uhr starten.
  • Als Gruppensieger direkt für die Halbfinals vom Dienstag qualifiziert sind Titelverteidiger Fribourg-Gottéron und die US Collegiate Selects. Sie verdienten sich damit einen Ruhetag. Bereits morgen geht es mit den Halbfinals weiter, bevor an Silvester das grosse Endspiel ansteht. (riz/sda)
Eismeister Zaugg
Das sind die auffälligsten Spieler der Liga – Rang 50 bis 41
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vor Olympia stimmt bei Schweizer Skisprung-Hoffnung «das innere Gefühl nicht»
Der Blick ist wach, die Resultate sind es nicht. Gregor Deschwanden reist mit einer klaren Analyse seines Zwischentiefs, aber auch als Suchender nach dem perfekten Körpergefühl an die Vierschanzentournee.
Vor einem Jahr flog Gregor Deschwanden dem Jahreswechsel entgegen wie ein Springer im Aufwind. In den zehn Wettkämpfen vor Oberstdorf war ein 11. Rang das schlechteste Resultat, dreimal winkte er vom Podest und reiste als Co-Favorit ins Allgäu. Die Gross-Titlis-Schanze wurde zur Bestätigung, die Vierschanzentournee, so hoffte manch einer, könnte zur Bühne eines historischen Moments werden. Noch nie hat ein Schweizer die Gesamtwertung dieses Klassikers über die Neujahrstage gewonnen.
Zur Story