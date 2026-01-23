Kitzbühel Super-G live im SRF Stream und Ticker: Odermatt vs Franzoni

Liveticker
Bringt die 13 Odermatt Glück? Franzoni muss im Super-G vorlegen
Rennstart 11.30 Uhr
- Am Freitag starten in Kitzbühel die 86. Hahnenkamm-Rennen mit einem Super-G. Marco Odermatt strebt dabei nach dem Sieg im Vorjahr den Doppelschlag auf der Streif an.
- Auch wenn der Nidwaldner als Favorit gilt, ist das Rennen offen. In den bisherigen fünf Super-G der Saison gab es fünf verschiedene Sieger. Allen voran gilt es Giovanni Franzoni im Auge zu behalten. Der Italiener gewann den Super-G in Wengen und stellte in beiden Trainings zur Hahnenkamm-Abfahrt vom Samstag die Bestzeit auf.
- Die weiteren Schweizer Trümpfe sind Franjo von Allmen, Alexis Monney und Stefan Rogentin. Die beiden erstgenannten standen in dieser Saison schon auf dem Super-G-Podest, Rogentin wurde in Kitzbühel im Vorjahr Dritter.
Die Startliste
1 Nils Allègre FRA
2 Guglielmo Bosca ITA
3 Jan Zabystran CZE
4 Lukas Feurstein AUT
5 James Crawford CAN
6 Dominik Paris ITA
7 Giovanni Franzoni ITA
8 Stefan Rogentin SUI
9 Stefan Babinsky AUT
10 Franjo von Allmen SUI
11 Raphael Haaser AUT
12 Alexis Monney SUI
13 Marco Odermatt SUI
14 Vincent Kriechmayr AUT
15 Fredrik Möller NOR
Die weiteren Schweizer:
22 Justin Murisier
31 Arnaud Boisset
33 Marco Kohler
43 Alessio Miggiano