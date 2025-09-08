wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

WM-Qualifikation live: Schweiz gegen Slowenien in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Keine Änderungen in Yakins Startelf – gelingt der Nati auch gegen Slowenien der Sieg?

08.09.2025, 19:2408.09.2025, 19:39
Mehr «Sport»

Nationaltrainer Murat Yakin vertraut gegen Slowenien den angestammten Kräften. Im Vergleich zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Kosovo gibt es keine Änderungen in der Startaufstellung.

Yakin hatte im Vorfeld angekündigt, dass es nach dem klaren 4:0-Sieg vom Freitag keinen Grund für Wechsel gebe. Fraglich war einzig der Einsatz von Ricardo Rodriguez. Der Linksverteidiger war gegen Kosovo zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden. Offenbar hat sich der 33-Jährige aber rechtzeitig erholt. Er bildet erneut die Viererkette mit Silvan Widmer, Nico Elvedi und Manuel Akanji.

Auch Sloweniens Trainer Matjaz Kek verzichtet im Vergleich zum Spiel gegen Schweden fast gänzlich auf Wechsel. Einzig im Sturm kommt Zan Vipotnik von Beginn an zum Zug. Der 23-Jährige, der am Freitag den Ausgleich zum 2:2-Schlussstand erzielt hat, ersetzt im Sturm den ehemaligen Basel-Spieler Andraz Sporar.

Das zweite Spiel der WM-Qualifikation trägt die Schweiz erneut im Basler St. Jakob-Park aus. Schiedsrichter François Letexier wird die Partie um 20.45 Uhr anpfeifen. Hier bist du im Liveticker und im Stream vom SRF live dabei. (nih/sda)

Die verdächtige Ruhe um Shaqiri: Gutes Zeichen für die Nati – oder nur trügerisch?
Der 70-Millionen-Stürmer und leere Ränge – das beschäftigt die Nati vor Slowenien-Spiel
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 20
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Tunesien: 7. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Vorrunde)
Grösster WM-Erfolg: Sieg gegen Frankreich in der Gruppenphase (2022)
quelle: epa / mohamed messara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Millionenverlust durch ÖV-Schwarzfahrer So war es am Ticket-Kontrolltag
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Ukraine hat Gebiete zurückerobert +++ Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe
2
YB-Goalie von Ballmoos wechselt in der Schweiz +++ Däne Hjulmand neuer Leverkusen-Trainer
3
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
4
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
5
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
Meistgeteilt
1
Neues Graffiti von Banksy in London aufgetaucht – so sieht es aus
2
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
3
Hier flüstert Mark Zuckerberg Trump etwas zu – und das Mikro ist aus Versehen offen
4
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
Rappi sorgt für grosse Überraschung +++ GC bleibt makellos
Riesige Überraschung in der Women's Super League: Die Frauen des FC Rapperswil-Jona bezwingen den FC Basel erstmals in der Geschichte. Die Tore beim 2:0-Sieg erzielte beide die Jamaikanerin Paige Bailey-Gayle, die erst im Sommer vom SC Sand aus Deutschland in die Schweiz gewechselt ist. Nach dem Führungstreffer in der 11. Minute hielten die Gastgeberinnen dem Druck vom FCB stand und sorgten in der 78. Minute mit einem schönen Treffer in den Winkel dann für die Entscheidung.
Zur Story