WM-Qualifikation live: Schweiz gegen Slowenien in Ticker und TV

Liveticker

Keine Änderungen in Yakins Startelf – gelingt der Nati auch gegen Slowenien der Sieg?

Mehr «Sport»

Nationaltrainer Murat Yakin vertraut gegen Slowenien den angestammten Kräften. Im Vergleich zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Kosovo gibt es keine Änderungen in der Startaufstellung.

Yakin hatte im Vorfeld angekündigt, dass es nach dem klaren 4:0-Sieg vom Freitag keinen Grund für Wechsel gebe. Fraglich war einzig der Einsatz von Ricardo Rodriguez. Der Linksverteidiger war gegen Kosovo zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden. Offenbar hat sich der 33-Jährige aber rechtzeitig erholt. Er bildet erneut die Viererkette mit Silvan Widmer, Nico Elvedi und Manuel Akanji.

Auch Sloweniens Trainer Matjaz Kek verzichtet im Vergleich zum Spiel gegen Schweden fast gänzlich auf Wechsel. Einzig im Sturm kommt Zan Vipotnik von Beginn an zum Zug. Der 23-Jährige, der am Freitag den Ausgleich zum 2:2-Schlussstand erzielt hat, ersetzt im Sturm den ehemaligen Basel-Spieler Andraz Sporar.

Das zweite Spiel der WM-Qualifikation trägt die Schweiz erneut im Basler St. Jakob-Park aus. Schiedsrichter François Letexier wird die Partie um 20.45 Uhr anpfeifen. Hier bist du im Liveticker und im Stream vom SRF live dabei. (nih/sda)