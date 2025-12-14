Nach fünf Minuten lässt sich sagen, dass die Tschechinnen sicher besser gestartet sind. Aber auch die Schweiz hat die ersten Torchancen.
Unihockeyanerinnen möchten den zweiten WM-Titel – Tschechien startet besser
5'
2'
Die Startphase gehört Tschechien. Nach zwei Minuten die Osteuropäerin mit der ersten ganz gefährlichen Szene. Heini verhindert den Gegentreffer mit dem linken Bein
1'
Lara Heini wird nach 30 Sekunden zum ersten Mal gefordert, lässt sich aber nicht bezwingen.
Die Partie ist gestartet - Spielbeginn
Das erste Bully geht an Tschechien. Jetzt gilt: HOPP SCHWIZ!🇨🇭 Es ist Zeit Geschichte zu schreiben.
Es folgen die Nationalhymnen
Bevor die Partie startet, wird noch die Tschechische-Torhüterin Christianova geehrt und die beiden Nationalhymnen gesungen.
Die Teams laufen in die Arena
Noch 15 Minuten bis der Final startet
Die Nervosität steigt, noch eine Viertelstunde bis zum ersten Bully. Wird die Schweiz zum zweiten Mal oder Tschechien erstmals Weltmeister. Bald wissen wir mehr.
Mit diesen Linien startet die Schweiz
Heute wollen wir «De Pizzaiolo» hören
Während die Eishockey-Nati an den letzten Weltmeisterschaften «Richi» als Torsong hatet, ist es bei der Unihockey-Nati ebenfalls ein Song von der «Stubete Gäng». Allerdings hört man nach einem Schweizer Tor «De Pizzaiolo». Hoffen wir, dass uns das Lied durch den Nachmittag begleiten wird.
Topskorer der beiden Teams
Im laufenden Turnier ist Isabelle Gerig aktuell mit 18 Skorerpunkten die Topskorerin der Schweiz. Die Offensivspielerin von Zug United hat 9 Treffer selbst erzielt. Bei Tschechien ist es mit 13 Torbeteiligungen Sarka Stankova.
Auch der kleine Final mit Schweizer Beteiligung
Im kleinen Final zwischen Schweden und Finnland werden ebenfalls zwei Schweizer auf dem Platz stehen. Die Schiedsrichter Christian Friemel und Erik Hasselberg werden die Partie, welche um 12.45 Uhr gestartet ist, leiten. Die beiden Unparteiischen pfiffen bereits das Gruppenspiel zwischen den beiden Teams.
Am Montag wird es einen Empfang für die Schweizerinnen geben
Die Nati reist morgen in die Schweiz zurück und wird dann auch nach der Landung empfangen. Wie Swiss Unihockey mitteilt, wird am Nachmittag in Kloten ein Empfang organisiert. Dann sollen die Heldinnen gebührend gefeiert werden.
Tschechien erstmals im WM-Final
Zum ersten Mal überhaupt stehen die Tschechinnen in einem WM-Final. Im gestrigen Halbfinal gegen Finnland gelang den Tschechinnen ein sehr überraschender 1:0-Sieg gegen Finnland. Erst in der 59. Minute erzielte Michaela Kubeckova den goldenen Treffer.
Vor sechs Tagen zuletzt auf Tschechien getroffen
Erst am vergangenen Montag trafen die Schweiz und Tschechien zuletzt aufeinander. Im letzten Gruppenspiel setzten sich die Gastgeberinnen mit 7:4 durch und sicherte sich den Gruppensieg.
Nochmals zum geniessen: Die besten Szenen vom gestrigen Halbfinal
Herzlich Willkommen
Um 16 Uhr steht das Final an der Unihockey-WM der Frauen an. Erstmals seit sechs Jahren ist auch das Schweizer Nationalteam wieder im Endspiel vertreten. Noch länger ist der letzten Weltmeister-Titel her. 2005 gewannen die Eidgenossinnen in Singapur die Goldmedaille. Im heutigen Final wartet Gastgeber Tschechien.
- Das Schweizer Unihockey-Nationalteam greift am Sonntag an der WM in Tschechien nach dem zweiten WM-Titel. 21 Stunden nach dem Coup gegen den grossen Favoriten und Titelverteidiger Schweden im Halbfinal nimmt es das Team von Nationalcoach Oscar Lundin in Ostrava im Duell um Gold mit Gastgeber Tschechien auf.
- Die in den letzten Jahren stärker gewordenen Tschechinnen stehen nach einem 1:0 über Finnland zum ersten Mal im WM-Final. 2023 hatten sie sich in Singapur im Spiel um Platz 3 gegen die Schweiz durchgesetzt (5:4), und auch an den laufenden Titelkämpfen behielten sie in der Gruppenphase die Oberhand (7:4).
- Das Spiel um die Goldmedaille startet um 16 Uhr und kann bei watson im Ticker und Stream live mitverfolgt werden. Zuletzt wurden die Schweizer Unihockeyanerinnen im Jahr 2005 Weltmeister. (riz/sda)