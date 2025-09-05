klar15°
Fussball-Nati live: Das WM-Qualispiel gegen Kosovo im Liveticker

Embolo erhöht schon auf 2:0 für die Nati – perfekte Flanke von Ndoye

05.09.2025, 19:40
Das Wichtigste in Kürze:

  • Murat Yakin verzichtet gegen Kosovo auf Experimente in der Startaufstellung. Der Schweizer Nationaltrainer setzt im ersten Spiel der WM-Qualifikation auf Erfahrung.
  • Der einzige etwas überraschende Name ist Fabian Rieder. Offiziell wird er neben Granit Xhaka und Remo Freuler im Mittelfeld aufgelistet. Es könnte aber gut sein, dass er vor den beiden eine Dreierkette mit den Flügelspielern Dan Ndoye und Ruben Vargas bildet.
  • In der Verteidigung startet Yakin mit einer Viererkette, die gemeinsam auf 307 Länderspiel-Einsätze kommt. Silvan Widmer und Ricardo Rodriguez belegen die Aussenpositionen, Manuel Akanji und Nico Elvedi sind die Innenverteidiger. Auch keine Überraschungen gibt es auf der Position des Goalies und im Sturm: Gregor Kobel soll die Tore verhindern, Breel Embolo soll sie erzielen.
  • In der Startaufstellung des kosovarischen Nationalteams fällt vor allem ein Name auf: Leon Avdullahu, der sich vor gut zwei Wochen entschieden hat, für Kosovo statt die Schweiz zu spielen, kommt zu seinem Debüt.
  • Spielbeginn ist um 20.45 Uhr.
Kommt es im Bruderduell erneut zum Drama? Gegen den Kosovo konnte die Nati noch nie siegen
