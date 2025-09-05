Kommt es im Bruderduell erneut zum Drama? Gegen den Kosovo konnte die Nati noch nie siegen

Trump wird nicht amused sein: So viele Arbeitslose in den USA wie seit Pandemie nicht mehr

Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat

Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe

Warum Marc Reichert nach «Justiz-Skandal» bleibt

Im Nachgang zum «Fall Bayreuther» hat die Liga Ryan Gardner gefeuert. Aber Marc Reichert, der zweite Mann, der für diesen «Skandal-Freispruch» von Gavin Bayreuther verantwortlich ist, darf bleiben.

Der «Fall Bayreuther» hatte selbst international für Aufsehen gesorgt: Lausannes Verteidiger Gavin Bayreuther checkte im Playoff-Viertelfinal gegen die SCL Tigers Linienrichter Dario Fuchs in den Rücken. Er kam, weil es kein Schiedsrichter gesehen hatte, nicht nur beim Spiel straffrei davon.