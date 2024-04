Super League live: Stade Lausanne-Ouchy – FC Basel im Ticker

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Luzern sichert sich innerhalb von vier Tagen vier äusserst wichtige Punkte im Kampf um eine Top-6-Klassierung. Verantwortlich dafür ist mit Lars Villiger einer, der lange keine Rolle mehr spielte.

Die Saison des FC Luzern scheint am Ostermontag schon gelaufen. 0:1 liegen die Innerschweizer beim direkten Konkurrenten in St.Gallen zurück. Nicht nur der viel zitierte «Strich», der die Teams nach 33 Runden in Meister- und Abstiegsrunde teilt, liegen zu diesem Zeitpunkt zwischen den Mannschaften, sondern auch sechs Punkte.