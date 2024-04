Ekstase im Heidenheimer Albstadion: Soeben hat Tim Kleindienst den Treffer zum 3:2 erzielt. Bild: www.imago-images.de

Bayern blamiert sich in Heidenheim – Leverkusen fast Meister – Wahnsinn im Abstiegskampf

16 Punkte beträgt der Rückstand von Bayern München nach der blamablen 2:3-Niederlage in Heidenheim nun auf Leader Leverkusen. Damit können sich Granit Xhaka und Co. sechs Runden vor Schluss schon fast Meister nennen. Derweil spielt sich im Abstiegskampf ein regelrechtes Drama ab.

Heidenheim – Bayern 3:2

Der 1. FC Heidenheim fügt seiner starken Premierensaison in der Bundesliga eine weitere Episode hinzu – und was für eine. Das Team von Trainer Frank Schmidt setzte sich trotz eines 0:2-Rückstands durch Tore von Harry Kane und Serge Gnabry gegen den grossen FC Bayern München durch. Erst glichen Kevin Sessa und Tim Kleindienst durch einen Doppelpack kurz nach der Pause aus, bevor Kleindienst erneut traf und das 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassende Albstadion zum Beben brachte. Es ist der erste Sieg nach sechs erfolglosen Partien für Heidenheim.

Derweil erleiden die Münchner unter Thomas Tuchel einen nächsten herben Schlag, nachdem der Trainer erst in der Vorwoche die Meisterhoffnungen begraben hatte. Nun beträgt der Rückstand auf Leader Leverkusen sechs Spieltage vor Schluss 16 Punkte.

Darf Thomas Tuchel trotz der zweiten Niederlage in Folge bis Sommer Bayern-Coach bleiben? Bild: keystone

Heidenheim - Bayern München 3:2 (0:2).

15'000 Zuschauer.

Tore: 38. Kane 0:1. 45. Gnabry 0:2. 50. Sessa 1:2. 51. Kleindienst 2:2. 79. Kleindienst 3:2.

Union Berlin – Leverkusen 0:1

Nun können die Leverkusener die Korken eigentlich knallen lassen. Dank des knappen 1:0-Erfolgs an der Alten Försterei benötigt das Team von Xabi Alonso nur noch drei Punkte aus den letzten sechs Bundesliga-Partien, um vom FC Bayern nicht mehr eingeholt werden zu können. Damit könnte die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte schon in der nächsten Woche im Heimspiel gegen Bremen eingetütet werden.

Das Spiel bei Union Berlin erwies sich jedoch als hartes Stück Arbeit für den Leader. Erst durch einen Penalty in der achten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ging Leverkusen in Führung. Christopher Trimmel hatte mit dem Arm ein Tor verhindert, woraufhin der Schiedsrichter folgerichtig auf den Punkt zeigte. Kurz zuvor war Robin Gosens nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Trotz einer ganzen Halbzeit in Überzahl blieb es jedoch beim 1:0.

Jetzt sind sie schon fast Meister: Granit Xhaka (l.) feiert den Siegtreffer mit Torschütze Florian Wirtz. Bild: keystone

Union Berlin - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1).

22'012 Zuschauer.

Tor: 45. Wirtz (Penalty) 0:1.

Bemerkungen: 45. Gelb-Rote Karte gegen Gosens (Union Berlin). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Mainz – Darmstadt 4:0

Fast hätte sich der ehemalige FCZ-Trainer Bo Henriksen doppelt freuen dürfen. Erstens holen sich seine Mainzer den zweiten Sieg in den letzten drei Spielen mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen Darmstadt. Derweil lag Köln, der Konkurrent im Abstiegskampf, gegen Bochum lange hinten, wodurch Mainz den Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz auf vier Punkte hätte ausbauen können. Köln drehte die Partie jedoch spät, womit die beiden Karnevalsvereine weiterhin nur ein Punkt trennt. Als 16. müssten Silvan Widmer, Edimilson Fernandes und Co. in die Barrage. Beide Schweizer wurden in der 2. Halbzeit eingewechselt.

Was auch immer Bo Henriksen seinem Spieler mitgegeben hat, es hat gewirkt: Jae-sung Lee wurde mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. Bild: www.imago-images.de

Mainz 05 - Darmstadt 98 4:0 (1:0).

33'000 Zuschauer.

Tore: 32. Hanche-Olsen 1:0. 60. Gruda 2:0. 80. Lee Jae-Sung 3:0. 84. Lee Jae-Sung 4:0.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 75.) und Fernandes (ab 54.).

Köln – Bochum 2:1

Was für ein Drama im Abstiegskampf! Lange sah es so aus, als würde es für den 1. FC Köln von Ex-Basel-Trainer Timo Schultz im Abstiegskampf immer enger werden. Nach dem Treffer von Felix Passlack lag Bochum in Köln bis kurz vor Schluss vorn. Dann schafften Steffen Tigges und Luca Waldschmidt mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit aber noch die Wende. Schultz bewies dabei ein goldenes Händchen: Beide Torschützen wurden eingewechselt.

1. FC Köln - Bochum 2:1 (0:0).

50'000 Zuschauer.

Tore: 53. Passlack 0:1. 90. Tigges 1:1. 92. Waldschmidt 2:1.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Freiburg – Leipzig 1:4

Schon früh war klar, in welche Richtung diese Partie gehen würde. Bereits nach 18 Minuten hatten Amadou Haidara und Loïs Openda die Gäste in Führung geschossen. Kurz vor der Pause verschoss Freiburgs Lucas Höler dann erst einen Penalty, bevor Openda wenige Minuten später erneut traf. In der 2. Halbzeit trafen auch noch Leipzigs Benjamin Sesko und Freiburgs Vincenzo Grifo. Dank des 4:1-Erfolgs zieht das Team von Marco Rose vorübergehend an Borussia Dortmund vorbei auf Platz 4.

Der zerknirschte Blick des unterlegenen Trainers Christian Streich. Bild: www.imago-images.de

SC Freiburg - RB Leipzig 1:4 (0:3).

33'200 Zuschauer.

Tore: 1. Haidara 0:1. 18. Openda 0:2. 44. Openda 0:3. 54. Sesko 0:4. 59. Grifo 1:4.

Bemerkungen: 41. Höler (SC Freiburg) verschiesst Penalty. SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

