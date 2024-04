Mit dem fünften Ligasieg in Folge festigt die AC Milan ihren zweiten Platz in der Serie A. Die Rossoneri trennen nach dem 3:0-Erfolg gegen Lecce jedoch noch immer elf Punkte von Stadtrivale Inter, der erst am Montag antritt. Die Tore bei Milans Sieg gegen die Pugliesen erzielten Christian Pulisic, Olivier Giroud und Rafael Leão, Noah Okafor kam nicht zum Einsatz.

Den gut 42'000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Villa Park zu Birmingham bot sich am Samstagnachmittag ein regelrechtes Spektakel. Nach Toren von Ollie Watkins und Morgan Rogers für die Gastgeber gelang Brentford zwischen der 59. und der 68. Minute die Wende. Watkins sicherte Aston Villa mit seinem zweiten Treffer aber immerhin noch einen Punkt. Das Team von Unai Emery ist weiterhin auf Champions-League-Kurs, könnte am Sonntag von Tottenham jedoch verdrängt werden.

Kevin De Bruyne gelang dank eines grandios platzierten Schusses in den Winkel bereits in der 13. Minute der Ausgleich. Später traf der Belgier auch noch zum 4:1, nachdem er kurz zuvor das Tor von Erling Haaland vorbereitet hatte. Der Norweger traf nach fünf torlosen Partien erstmals seit dem 6. März.

Im Dreikampf an der Spitze der Premier League hat Manchester City mit einem 4:2-Sieg im Londoner Stadtteil South Norwood vorgelegt. Das Team von Pep Guardiola musste zwar einen frühen Gegentreffer durch Jean-Philippe Mateta verkraften, schaffte dann aber die Wende und setzte sich am Ende souverän durch.

Eishockey bis in die Morgenstunden – das sind die längsten Partien der Geschichte

Seit in den National-League-Playoffs in der Verlängerung das «Golden Goal» über Sieg und Niederlage entscheidet, müssen sich Fans und Spieler teilweise bis nach Mitternacht gedulden – so auch gestern in der Partie zwischen Lausanne und Fribourg. Noch kann die Schweiz in Sachen Playoff-Marathon aber nicht mit anderen Ligen mithalten – ein Überblick über die längsten Eishockeyspiele der Geschichte.

Fast 107 Minuten mussten sich die Lausanner Fans gedulden, bis sie jubeln konnten. Weit nach Mitternacht, um 0.40 Uhr, erlöste Jason Fuchs die Waadtländer mit seinem Siegtor im zweiten Playoff-Halbfinal-Spiel gegen Fribourg-Gottéron.