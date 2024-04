Er erzielte den einzigen Treffer der Partie: Amadou Dante. Bild: keystone

Auch wegen Servettes Lattenpech – FCZ fügt Genfern dritte Niederlage in Serie zu

Bei Servette läuft es nicht mehr rund. Die Genfer verlieren gegen den FC Zürich daheim mit 0:1 und kassieren damit die dritte Niederlage ein Folge.

Nachdem Servette speziell daheim über Monate hinweg kaum zu schlagen gewesen war, verlor es nun überraschend zwei Heimspiele in Folge. Nach Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy war auch der FCZ im Stade de Genève erfolgreich. Die Zürcher, die nun auf gutem Weg in die Meisterrunde sind, hatten zuvor viermal nicht gewonnen.

Der von Salzburg ausgeliehene Amadou Dante traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einer von wenigen guten Aktionen der ersten Halbzeit. Im Anschluss an die Partie beschwerte sich Servette-Goalie Joël Mall über ein vermeintliches Foul von Zürichs Antonio Marchesano an Verteidiger Keigo Tsunemoto. «Ich bin zwar kein Fan von Schiri-Bashing, aber wofür haben wir denn den VAR?», fragte der Nationalgoalie von Zypern bei Blue.

Der Siegtreffer der Zürcher. Video: SRF

Erst im Laufe der zweiten Halbzeit erhöhte Servette das Tempo und kam in seinem bereits 49. Spiel in dieser Saison zu guten Torchancen. Zweimal traf der eingewechselte Takuma Nishimura nur die Latte.

Servette - Zürich 0:1 (0:1)

12'677 Zuschauer. SR Kanagasingam.

Tor: 45. Dante 0:1.

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Stevanovic, Cognat (82. Douline), Ondoua (82. Bolla), Antunes (35. Kutesa); Guillemenot (61. Nishimura), Crivelli.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Kryeziu (46. Daprelà), Dante (75. Guerrero); Conde, Mathew; Boranijasevic (64. Afriyie), Krasniqi (88. Wallner), Okita (64. Rohner); Marchesano.

Bemerkungen: Verwarnungen: 18. Boranijasevic, 43. Kryeziu, 94. Brecher, 95. Rohner, 95. Mazikou. (nih/sda)