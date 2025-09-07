Liveticker

Verstappen vor McLaren-Duo – der Grosse Preis von Monza verspricht Spannung

Max Verstappen startet im Grossen Preis von Monza aus der Pole-Position. Der vierfache Formel-1-Weltmeister setzte sich im Qualifying knapp vor Lando Norris und dessen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri durch. Dahinter startet Charles Leclerc im Ferrari – die Tifosi hoffen im Heimrennen natürlich auf einen Exploit. Lewis Hamilton startet aufgrund einer Rückversetzung um fünf Plätze auf dem 10. Rang.

Ein starkes Qualifying zeigte Gabriel Bortoleto im Sauber. Der junge Brasilianer fuhr die achtschnellste Zeit, darf sich aufgrund von Hamiltons Strafe aus dem Rennen von letzter Woche in Zandvoort in der Startaufstellung aber auf dem siebten Rang einreihen. Nico Hülkenberg beginnt auf dem zwölften Platz.

Das Rennen verfolgst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF. Start ist kurz nach 15 Uhr.