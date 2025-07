Olympiasiegerin Dahlmeier schwer verletzt – die Suche nach ihr ist vorerst eingestellt

Nach einem Unglück beim Bergsteigen in Pakistan konnte Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier bislang nicht gerettet werden. Die Bemühungen werden nun vorerst eingestellt.

Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall in Pakistan am Laila Peak (6.069 Meter) verunglückt. Die 31-Jährige wurde durch einen Steinschlag schwer verletzt, teilte ihr Management dem TV-Sender ZDF und der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Die Rettung ist am Abend (Ortszeit) nach Angaben eines pakistanischen Behördensprechers vorerst eingestellt worden. Grund sei die hereingebrochene Dunkelheit, wie ein Sprecher der Tourismusbehörde vor Ort miteilte. Die Suche werde am kommenden Morgen weitergehen.