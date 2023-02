Ski-WM: Der Riesenslalom der Frauen mit Gut-Behrami live und im Stream

An der WM in Courchevel und Méribel steht am Donnerstag der Riesenslalom der Frauen im Programm. Aus Schweizer Sicht ruhen die grössten Hoffnungen auf Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin tritt als Titelverteidigerin an, hat in diesem Winter bisher auch im Weltcup überzeugt und gehört deshalb erneut zu den Medaillenkandidatinnen.



Gut-Behrami gewann den ersten Riesenslalom der Saison in Killington, Vermont, dazu stand sie drei weitere Mal auf dem Podest und war in allen acht Rennen unter den besten sieben klassiert.

Bild: keystone