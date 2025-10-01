Lausanne könnte Leader werden: Dafür braucht es gegen Kloten drei Punkte
- Zum bereits zweiten Mal in dieser Saison reist der EHC Kloten nach Lausanne. Nach der Niederlage am Dienstagabend im Derby bei den ZSC Lions möchten die Zürcher Unterländer im einzigen National-League-Spiel des Tages eine Reaktion zeigen.
- Doch die Waadtländer sind in Form und konnten die letzten vier Spiele allesamt gewinnen. Zuletzt gestern Abend bei Ajoie. Mit einem Sieg nach 60 Minuten könnte Lausanne den HC Davos überholen und neuer Leader werden.
- Im bisher einzigen Duell in dieser Saison zwischen den beiden Mannschaften konnte sich überraschenderweise Kloten mit 5:3 durchsetzen und Lausanne die zweite und bisher einzige Niederlage zufügen.
- Das Spiel kann ab 19.45 Uhr im Liveticker mitverfolgt werden. (riz)
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
