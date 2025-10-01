recht sonnig12°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

National League: Lausanne gegen Kloten im Liveticker

Lausanne könnte Leader werden: Dafür braucht es gegen Kloten drei Punkte

01.10.2025, 18:45
  • Zum bereits zweiten Mal in dieser Saison reist der EHC Kloten nach Lausanne. Nach der Niederlage am Dienstagabend im Derby bei den ZSC Lions möchten die Zürcher Unterländer im einzigen National-League-Spiel des Tages eine Reaktion zeigen.
  • Doch die Waadtländer sind in Form und konnten die letzten vier Spiele allesamt gewinnen. Zuletzt gestern Abend bei Ajoie. Mit einem Sieg nach 60 Minuten könnte Lausanne den HC Davos überholen und neuer Leader werden.
  • Im bisher einzigen Duell in dieser Saison zwischen den beiden Mannschaften konnte sich überraschenderweise Kloten mit 5:3 durchsetzen und Lausanne die zweite und bisher einzige Niederlage zufügen.
  • Das Spiel kann ab 19.45 Uhr im Liveticker mitverfolgt werden. (riz)

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Nach Debakel gegen Gottéron: Der SC Bern trennt sich von Trainer Jussi Tapola
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
4
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
5
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
Meistgeteilt
1
Russischer Besatzungsfunktionär stirbt nach ukrainischem Drohnenschlag
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
Tränen, Siegeslust und neue Wohnung – so startet Wendy Holdener in die Olympia-Saison
Wendy Holdener, 32, verrät, wie sie ihren Sommer nach den drei WM-Silber-Medaillen verbrachte. Und sie bestätigt: An Olympia wird sie erneut mit Lara Gut-Behrami ein Kombi-Duo bilden.
Die Tage werden kürzer. Die Berge sind erstmals weiss gezuckert. Und an manch einem Abend riecht es auch im Unterland schon ein wenig nach Schnee. Gut drei Wochen noch dauert es, bis die Skisaison in Sölden startet. In Zürich bekommen die Ski-Stars Ende September traditionell Kleider und Material für den Winter. «Ich spüre, bald geht’s wieder los», sagt Wendy Holdener an diesem Dienstagmorgen.
Zur Story