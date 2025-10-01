Sydney Scherzenleib ist das grösste Talent im Schweizer Frauenfussball. Bild: keystone

On soll Schweizer Nati-Talent Schertenleib mit Millionen-Angebot ködern

Steigt der Schweizer Schuh- und Sportartikelhersteller On neu auch in den Fussball ein? Es wäre ein Novum, schliesslich hat sich die Marke, bei der auch Roger Federer Mitbesitzer ist, sich bislang hauptsächlich auf Laufsport und Tennis fokussiert. Doch wie der Blick berichtet, soll die Zürcher Firma nun der Schweizer Fussballerin Sydney Schertenleib einen neuen Ausrüstervertrag vorgelegt haben.

Der Mehrjahresvertrag soll der 18-jährigen Mittelfeldspielerin des FC Barcelona mehrere Millionen inklusive Bonuszahlungen einbringen. Dem Bericht zufolge wäre das der lukrativste Ausrüstervertrag jemals für eine Schweizer Fussballerin oder einen Schweizer Fussballer. Selbst die Deals, die Granit Xhaka (bei Puma) oder Xherdan Shaqiri (Adidas) seinerzeit abgeschlossen haben, sollen damit nicht mithalten können.

Derzeit sei allerdings noch nichts unter Dach und Fach. «Sydney hat einen Ausrüstervertrag mit Adidas. Es ist verfrüht, Aussagen darüber zu machen, wie es betreffend dem Ausrüster für die Zukunft aussieht», lässt ihr Berater, der Rechtsanwalt René Furrer, der Schweizer Boulevardzeitung mitteilen.

Auch bei On selbst gibt man sich noch bedeckt über die Zukunft: «Perspektivisch prüfen wir zwar auch Möglichkeiten zur Erweiterung unseres Portfolios in neue Sportarten, dazu gibt es aktuell aber keine konkreten Pläne.» Das Problem: Schertenleib steht aktuell noch bei Adidas unter Vertrag, und der deutsche Ausrüster hat eine Klausel, die es ihm erlaubt, mit einem eigenen Angebot jenes von allfälligen neuen Interessenten auszustechen.

Affaire à suivre. (abu)