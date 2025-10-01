wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Sport
Wirtschaft

On soll Schweizer Nati-Talent Schertenleib mit Millionen-Angebot ködern

Switzerland&#039;s Sydney Schertenleib reacts during the UEFA Women&#039;s EURO 2025 Group A soccer match between Finland and Switzerland at the Stade de Geneve stadium in Geneva, Switzerland, on Thur ...
Sydney Scherzenleib ist das grösste Talent im Schweizer Frauenfussball.Bild: keystone

On soll Schweizer Nati-Talent Schertenleib mit Millionen-Angebot ködern

01.10.2025, 10:5401.10.2025, 10:54

Steigt der Schweizer Schuh- und Sportartikelhersteller On neu auch in den Fussball ein? Es wäre ein Novum, schliesslich hat sich die Marke, bei der auch Roger Federer Mitbesitzer ist, sich bislang hauptsächlich auf Laufsport und Tennis fokussiert. Doch wie der Blick berichtet, soll die Zürcher Firma nun der Schweizer Fussballerin Sydney Schertenleib einen neuen Ausrüstervertrag vorgelegt haben.

Der Mehrjahresvertrag soll der 18-jährigen Mittelfeldspielerin des FC Barcelona mehrere Millionen inklusive Bonuszahlungen einbringen. Dem Bericht zufolge wäre das der lukrativste Ausrüstervertrag jemals für eine Schweizer Fussballerin oder einen Schweizer Fussballer. Selbst die Deals, die Granit Xhaka (bei Puma) oder Xherdan Shaqiri (Adidas) seinerzeit abgeschlossen haben, sollen damit nicht mithalten können.

Derzeit sei allerdings noch nichts unter Dach und Fach. «Sydney hat einen Ausrüstervertrag mit Adidas. Es ist verfrüht, Aussagen darüber zu machen, wie es betreffend dem Ausrüster für die Zukunft aussieht», lässt ihr Berater, der Rechtsanwalt René Furrer, der Schweizer Boulevardzeitung mitteilen.

Aktuell ist Adidas noch der offizielle Ausrüster von Sydney Schertenleib.

Auch bei On selbst gibt man sich noch bedeckt über die Zukunft: «Perspektivisch prüfen wir zwar auch Möglichkeiten zur Erweiterung unseres Portfolios in neue Sportarten, dazu gibt es aktuell aber keine konkreten Pläne.» Das Problem: Schertenleib steht aktuell noch bei Adidas unter Vertrag, und der deutsche Ausrüster hat eine Klausel, die es ihm erlaubt, mit einem eigenen Angebot jenes von allfälligen neuen Interessenten auszustechen.

Affaire à suivre. (abu)

Mehr Fussball-Geschichten:
Gala als «bestes Team der Welt» und Liebe und Hass zwischen Chelsea und Mourinhos Benfica
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neymar, Tom Brady und Co. machen es vor: Das bedeutet «Aura Farming»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
2
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
3
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
4
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
5
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
Marcel Hirscher zum Saisonstart wieder fit? Der Ski-Star sorgt doppelt für Wirbel
Sein Comeback im letzten Winter missglückte. Nach einer fünfjährigen Pause kehrte Marcel Hirscher in den Ski-Weltcup zurück, schaffte dort in drei Rennen aber lediglich einen Platz in den Punkten. Im Riesenslalom von Sölden wurde er 23., in den Slaloms in Levi und Gurgl scheiterte er jeweils im 1. Lauf. Danach zog er sich im Training einen Kreuzbandriss zu und erklärte seine Saison für beendet.
Zur Story