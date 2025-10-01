Hochnebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Florian Wirtz bei Liverpool in der Kritik: «Wird schwer für ihn»

epa12418455 Liverpool&#039;s Florian Wirtz (R) looks disappointed after losing the UEFA Champions League match between Galatasaray SK and Liverpool FC in Istanbul, Turkey, 30 October 2025. EPA/ERDEM S ...
Auch Florian Wirtz konnte die Niederlage bei Galatasaray nicht verhindern.Bild: keystone

Star-Einkauf Wirtz bei Liverpool noch ohne Skorerpunkt: «Es wird wirklich schwer für ihn»

Florian Wirtz kann für den FC Liverpool erneut nicht überzeugen – und wird nach dem 0:1 bei Galatasaray scharf kritisiert.
01.10.2025, 06:4501.10.2025, 06:45
Ein Artikel von
t-online

Florian Wirtz hat auch im zweiten Champions-League-Spiel für den FC Liverpool nicht überzeugen können. Beim 0:1 bei Galatasaray Istanbul blieb der deutsche Nationalspieler blass – und musste sich anschliessend deutliche Kritik gefallen lassen.

Der Daily Express kommentierte: «Liverpool braucht noch viel mehr von einem Spieler, auf den sie so viel gesetzt haben. Er wirkt nicht selbstbewusst.» Der Daily Star erinnerte zudem an die Szene vor dem Elfmeter für Galatasaray: «Er verlor den Ball in der Situation, die zum Strafstoss führte.»

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Erneut keine Torbeteiligung für Wirtz

Auch die Fan-Seite This is Anfield urteilte kritisch: «Es wird wirklich schwer für Liverpools Zauberer.» Und weiter: «Der frühere Leverkusener hat aktuell keinen Spielfluss, er wird sehr frustriert sein nach einem weiteren Spiel, in dem es für ihn einfach nicht gepasst hat.»

Vor allem im ersten Durchgang offenbarte Wirtz grosse Probleme. Er kam weder zu einer Torbeteiligung noch zu Schlüsselpässen, verlor drei von fünf Zweikämpfen und scheiterte in allen drei Dribblings. Damit bleibt der 22-jährige Offensivspieler in der Champions League wie in der Premier League ohne Skorerpunkt. Lediglich bei der Niederlage im Supercup gegen Crystal Palace war er durch einen Assist direkt an einem Tor beteiligt.

Liverpool&#039;s Florian Wirtz looks on during the English Premier League soccer match between Liverpool and Everton at Anfield stadium in Liverpool, England, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Rui V ...
Auch in der Premier League läuft es Florian Wirtz noch nicht nach Wunsch.Bild: keystone

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der 21-Jährige etwas und durfte über die komplette Spielzeit auf dem Platz bleiben. Einfluss auf das Spiel nahm er dennoch kaum: 57 Ballkontakte, drei Schüsse und lediglich vier gewonnene Zweikämpfe bei zwölf Versuchen standen am Ende auf dem Statistikzettel. Dazu kamen 14 Ballverluste.

Deshalb hält die Kritik an Wirtz, den sich Liverpool 125 Millionen Euro kosten liess, vorerst an. Schon vor dem Spiel hatte Wayne Rooney in seiner BBC-Radiosendung analysiert: «Ich sehe nicht, wie er in das System passt.» Zwar habe Wirtz ganz gut gespielt und «so viel Talent», doch glaubt Rooney: «Er schadet tatsächlich dem Gleichgewicht von Liverpool und der Art, wie sie spielen.» (nih/t-online)

Liverpool patzt in Istanbul – Bayern und Inter souverän – Atlético deklassiert Frankfurt
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die besten schlechtesten Statuen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
2
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
3
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Nach den Olympischen Spielen in Sydney entfacht die grosse Liebe zwischen Roger und Mirka
2
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
3
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
4
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
5
Hast du schlecht geschlafen? Die Liverpool-Stars in Istanbul wohl auch
Dieses Problem müssen der FC Basel und Xherdan Shaqiri in den Griff bekommen
Der FC Basel steht mit nur vier Siegen aus sieben Spielen auf Platz 5 der Super League. Auch gegen Luzern fehlte der Offensive die Durchschlagskraft – Trainer Ludovic Magnin spricht von «vielen Baustellen».
Für einmal war er relativ wirkungslos, der Basler Meisterheld, und so wurde Xherdan Shaqiri in der 62. Minute des Spiels gegen den FC Luzern vom Feld genommen. Obwohl der FCB 1:2 in Rückstand lag und Shaqiri eigentlich jederzeit ein Geniestreich zuzutrauen ist, ersetzte ihn Trainer Ludovic Magnin durch Ibrahim Salah. Der war am frühen Sonntagabend zwar auffällig, aber ebenso glücklos wie Shaqiri.
Zur Story