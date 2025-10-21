bedeckt, wenig Regen15°
Champions League live: FC Barcelona – Olympiakos Piräus im Ticker

Barça führt dank Fermin-Lopez-Tor – Olympiakos Piräus nach früher Chance unauffällig

21.10.2025, 17:4021.10.2025, 19:05
Leverkusen meistert den grossen Umbruch – doch jetzt folgt die Herkulesaufgabe

Der FC Barcelona hatte keinen einfachen Start in die Champions-League-Saison. Erst ging es auswärts gegen Newcastle, wo die Katalanen sich 2:1 durchsetzen konnten, dann verloren sie aber zu Hause mit demselben Ergebnis gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Nun trifft Barça auf einen vermeintlich deutlich schwächeren Gegner: Olympiakos Piräus.

Gegen die Griechen ist ein Sieg für den haushohen Favoriten Pflicht. Noch immer kann der FC Barcelona aber nicht im Camp Nou spielen, das sich derzeit im Umbau befindet. Eigentlich wäre eine Teilöffnung aber schon im September geplant gewesen. Deshalb findet die Partie im Olympiastadion vor rund 55'000 Zuschauerinnen und Zuschauern statt.

Das Spiel kannst du hier wie auch die Parallelpartie zwischen Kairat Almaty und Pafos ab 18.45 Uhr im Liveticker verfolgen.

