Adelboden: Der Weltcup-Slalom live im SRF Stream und im Liveticker

Meillard ist der grösste Schweizer Trumpf heute im Slalom am Chuenisbärgli

1. Lauf 10.30 Uhr | 2. Lauf 13.30 Uhr

Im Berner Oberland stehen am Wochenende die 69. Adelbodner Skitage am Chuenisbärgli im Programm.

Wetterbedingt entschieden die Organisatoren am Mittwoch, das Programm umzustellen und die Renntage zu tauschen. Am Samstag steht somit neu der seit der Jahrtausendwende zur Austragung kommende Slalom im Programm, am Sonntag starten die Fahrer zum traditionellen Riesenslalom, der als schwierigster der Welt gilt.

Vier verschiedene Sieger brachten die fünf bisherigen Slaloms des Winters hervor. Nicht zu ihnen gehört Loïc Meillard, der jedoch bereits viermal aufs Podest steigen konnte und dank dieser Konstanz als Disziplinen-Führender an den Start geht. Die grösste Konkurrenz kommt aus dem norwegischen Lager: Nebst den beiden Saisonsiegern Henrik Kristoffersen und Timon Haugan ist vor allem Atle Lie McGrath in Topform. Der 24-Jährige schied in Madonna di Campiglio klar in Führung liegend aus und stand in Adelboden bereits zweimal auf dem Podest. (ram/sda)