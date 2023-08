Was im WM-Final für Spanien und was für England spricht

Am Sonntag ist es so weit: Im Stadium Australia in Sydney machen Spanien und England den WM-Titel unter sich aus. Für beide Teams wäre der Gewinn des WM-Pokals eine Premiere.

Spanien hat im Frauenfussball einen rasanten Aufstieg hinter sich. Vor der diesjährigen WM gingen die Ibererinnen an grossen Turnieren in einem Spiel der K.o.-Phase noch nie als Siegerinnen vom Platz. In Australien und Neuseeland gelang ihnen dieses Kunststück nun dreimal in Folge – jetzt stehen sie im WM-Final. Spanien gilt im Endspiel als Aussenseiter, aber Fussball wäre nicht Fussball, hätte er nicht ab und zu eine Überraschung bereit und es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, dass Spanien dieses Jahr für eben diese Überraschung sorgen könnte.