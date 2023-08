Liverpool setzte sich gegen Bournemouth durch. Bild: keystone

Europäische Ligen: Sommer mit weisser Weste – Favoriten setzen sich durch

Nach England und Spanien startete die Fussballer auch in Italien in die neue Saison. Die Favoriten wurden ihrer Rolle gerecht. Tottenham kann sich im Topspiel gegen Manchester United auch ohne Harry Kane durchsetzen.

Mehr «Sport»

Premier League

Liverpool – Bournemouth 3:1

Liverpool erwischte einen schlechten Start in das zweite Saisonspiel gegen Bournemouth: Bereits in der 3. Minute kassierte das Team von Jürgen Klopp einen Gegentreffer. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff konnten Luis Diaz (28.) und Mohamed Salah (36.) auf 2:1 herstellen. Salah traf per Penalty – der erste Schuss wurde vom Goalie geblockt, der Nachschuss passte dann aber perfekt.

Mohamed Salah war erst per Nachschuss erfolgreich. Video: streamja

Der Liverpooler Neuzugang Alexis Mac Allister zeigte sich in seinem ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber nicht von der besten Seite. In der der 58. Minute kassierte der Argentinier für ein grobes Foulspiel die rote Karte.

Liverpool liess sich von der mehr als 30-minütigen Unterzahl aber nicht beeindrucken; in der 62. Minute stellte Diogo Jota auf 3:1 für das Heimteam. (kat)

Liverpool - Bournemouth 3:1 (2:1).

Tore: 3. Semenyo 0:1. 28. Diaz 1:1. 36. Salah 2:1. 62. Diogo Jota 3:1. - Bemerkungen: 36. Neto pariert Penalty von Salah. 58. Rote Karte gegen Mac Allister (Liverpool).

Tottenham – Manchester United 2:0

In der 2. Runde der Premier League trifft Tottenham auf Manchester United. Tottenham siegt auch ohne den zu Bayern München abgewanderten Harry Kane.

Lange fallen zwar keine Tore, an Chancen mangelt es aber nicht. Für Manchester United kommen Marcus Rashford und Bruno Fernandes aus aussichtsreichen Positionen zum Abschluss – Sergio Romero verpasst in der 45. Minute den Führungstreffer für Tottenham.

In der 49. Minute ist es schliesslich Tottenham, die die Partie auf 1:0 stellen. Pape Sarr trifft für die Nordlondoner. In der 83. Minute lenkt Uniteds Martinez den Ball nach einer Hereingabe von Perisicunglücklich ins eigene Tor ab. ​

Tottenham - Manchester United 2:0 (0:0)

Tore: 49. Sarr 1:0. 83. Martinez (Eigentor) 2:0.



Manchester City – Newcastle

Bericht folgt nach Spielende.

Serie A

Inter Mailand – Monza

Bericht folgt nach Spielende

Frosione – Napoli 1:3

Der italienische Meister der letzten Saison startete ohne Khvicha Kvaratskhelia in die Serie A. Die Gäste aus Napoli taten sich gegen den Aufsteiger Frosione schwer. Bereits in der 7. Minute gab es nach einem Foul von Napolis Cajuste an Frosiones Stabile einen Elfmeter. Harroui verwandelte für den Aufsteiger souverän.

In der 24. Minute gelingt Napoli schliesslich der Ausgleich. Nachdem Raspadoris Schuss noch geblockt wird, steht Politano genau am richtigen Ort und trifft zum 1:1. Kurz vor der Pause können die Gäste die Partie mit einem Tor durch Osimhen drehen. In der 79. Minute steht Osimhen wieder richtig und trifft zur Vorentscheidung.

Frosinone - Napoli 1:3 (1:2)

Tore: 7. Harroui (Penalty) 1:0. 24. Politano 1:1. 42. Osimhen 1:2. 79. Osimhen 1:3. (sda)

Ligue 1

Toulouse – Paris Saint-Germain

Bericht 1 nach Spielende.

La Liga

Almeria – Real Madrid 1:3

Real Madrid setzt sich nach dem zweiten Sieg in der zweiten Partie an die Spitze der Primera Division. Zu Beginn der Partie sah es jedoch noch nicht nach einem Sieg für die Hauptstädter aus. Bereits in der dritten Minute traf Sergio Arribas für das Heimteam. Jude Bellingham, der Neuzuzug aus der Bundesliga, konnte das Spiel mit Toren in der 19. und in der 60. Minute drehten. In der 73. Minute traf Vinicius schliesslich zum 3:1 für die Gäste aus Madrid. (kat)

Bellingham schnürt ein Doppelpack. Video: streamja

Almeria - Real Madrid 1:3 (1:1)

Tore: 3. Arribas 1:0. 18. Bellingham 1:1. 60. Bellingham 1:2. 73. Vinicius 1:3.