Zeigt der Trainerwechsel Wirkung? Der FCZ trifft unter Hediger auf YB

Der FC Zürich bestreitet am Sonntag seinen ersten Match nach der Entlassung von Trainer Mitchell van der Gaag. Unter Interimscoach Denis Hediger tritt der Achtplatzierte FCZ nach zwei Niederlagen in Serie ab 14 Uhr in der Super League daheim gegen die Young Boys an. Die Berner sind nach den Siegen von Thun und St.Gallen am Samstag unter Zugzwang, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu wahren.

Die Partie kannst du bei watson im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

