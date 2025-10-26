freundlich
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League live: FC Zürich gegen YB im Ticker

Liveticker

Zeigt der Trainerwechsel Wirkung? Der FCZ trifft unter Hediger auf YB

26.10.2025, 12:45

Der FC Zürich bestreitet am Sonntag seinen ersten Match nach der Entlassung von Trainer Mitchell van der Gaag. Unter Interimscoach Denis Hediger tritt der Achtplatzierte FCZ nach zwei Niederlagen in Serie ab 14 Uhr in der Super League daheim gegen die Young Boys an. Die Berner sind nach den Siegen von Thun und St.Gallen am Samstag unter Zugzwang, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu wahren.

Die Partie kannst du bei watson im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

Canepa spricht über die Entlassung von van der Gaag und ob nun auch Malenovic zittern muss

Die Tabelle

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Fulminante Tage für Lennart Karl (17) – beim Bayern-Juwel geraten alle ins Schwärmen
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
1 / 25
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
Wer im Letzigrund-Stadion schon alles das Sagen hatte – und Titel gewonnen hat.
quelle: keystone / christoph ruckstuhl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum kostet ein Brot beim Beck, was es kostet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Es. Ist. Fucking. Aus.
Meistkommentiert
1
Gratis Krankenkasse für Kinder: SP lanciert Volksinitiative
2
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
3
Ist Friedrich Merz ein Rassist? Deutschland verliert sich in absurden Debatten
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Hitziger Parteitag wegen Gaza: «Die SP erhebt sich zum übergeordneten Weltgericht»
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
3
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Alex Marquez triumphiert in Sepang +++ Alayah Pilgrim verlässt Nati vorzeitig
Wettmanipulation, Poker-Betrug, Mafia – ein Eklat erschüttert die NBA
In der NBA gibt es einen Wett- und Manipulationsskandal. Die sizilianische Mafia soll involviert sein. Ein Spieler und ein Coach stehen im Fokus. Sogar Stars wie LeBron James tauchen in den Akten auf.
Die Handschellen durfte NBA-Profi Terry Rozier wieder ablegen, bevor er das Bundesgericht in Orlando verliess. In Shorts und einem dunklen Pulli kehrte der Basketball-Star vorläufig zurück in die Freiheit.
Zur Story