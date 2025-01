Ski live: Super-G in Wengen mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Das Lauberhornwochenende geht mit einem Super-G los – und Odermatt ist der grosse Favorit

Die Lauberhornrennen in Wengen werden am Freitag mit dem Super-G eröffnet. Disziplinen- und Gesamtweltcup-Leader Marco Odermatt geht als Favorit ins Rennen. Der Nidwaldner gewann 2022 den erstmals seit 28 Jahren ausgetragenen Super-G in Wengen und stand auch in den beiden Folgejahren auf dem Podest.

Herausgefordert wird Odermatt unter anderem vom jungen Norweger Fredrik Möller, der nach zwei 4. Plätzen den letzten Super-G in Bormio gewann. Auch der Italiener Mattia Casse und der Österreicher Vincent Kriechmayr zählen zu den Podestanwärtern. Im Berner Oberland ruhen die Hoffnungen zudem auf Franjo von Allmen, der 22 Jahre nach dem Abfahrtstriumph von Bruno Kernen für den nächsten Sieg eines Lokalmatadors sorgen könnte.

Das Rennen ab 12.30 Uhr verfolgst du hier live im Ticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)

Die Startliste

1 James Crawford

2 Alexis Monney

3 Franjo von Allmen

4 Daniel Hemetsberger

5 Adrian Sejersted

6 Vincent Kriechmayr

7 Nils Allègre

8 Mattia Casse

9 Dominik Paris

10 Loïc Meillard

11 Stefan Rogentin

12 Jeffrey Read

13 Marco Odermatt

14 Fredrik Möller

15 Jared Goldberg

16 Cameron Alexander

17 Arnaud Boisset

18 Ryan Cochran-Siegle

19 Stefan Babinsky

20 Justin Murisier

21 Adrien Théaux

22 River Radamus

23 Otmar Striedinger

24 Giovanni Franzoni

25 Florian Loriot

26 Lukas Feurstein

27 Blaise Giezendanner

28 Jan Zabystran

29 Lars Rösti

30 Kyle Negomir​