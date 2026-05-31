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Genoni soll uns zu Gold hexen – so spielt die Schweizer Nati im WM-Final gegen Finnland
Die Aufstellung
Das Wichtigste in Kürze:
- Klappt es endlich mit dem langersehnten WM-Gold? Die Schweizer Eishockey-Nati trifft im Final der Heim-WM auf Finnland.
- Die beiden Teams duellierten sich bereits zum Abschluss der Gruppenphase. Damals setzte sich die Schweiz mit 4:2 durch. Es war bislang der härteste Test für die Nati an dieser Weltmeisterschaft.
- Nach vier Silbermedaillen möchte sich die Schweiz endlich zum ersten Mal zum Weltmeister krönen. Für Finnland wäre es nach 1995, 2011, 2019 und 2022 bereits der fünfte Titel.
- Die Partie beginnt um 20.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.