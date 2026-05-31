gewitterhaft23°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Hockey-WM: Schweizer Nati trifft im Final auf Finnland – im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Genoni soll uns zu Gold hexen – so spielt die Schweizer Nati im WM-Final gegen Finnland

31.05.2026, 18:5031.05.2026, 19:18

Die Aufstellung

Bild
Bild: iihf

Das Wichtigste in Kürze:

  • Klappt es endlich mit dem langersehnten WM-Gold? Die Schweizer Eishockey-Nati trifft im Final der Heim-WM auf Finnland.
  • Die beiden Teams duellierten sich bereits zum Abschluss der Gruppenphase. Damals setzte sich die Schweiz mit 4:2 durch. Es war bislang der härteste Test für die Nati an dieser Weltmeisterschaft.
  • Nach vier Silbermedaillen möchte sich die Schweiz endlich zum ersten Mal zum Weltmeister krönen. Für Finnland wäre es nach 1995, 2011, 2019 und 2022 bereits der fünfte Titel.
  • Die Partie beginnt um 20.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
Eismeister Zaugg
Die Schweizer sind schneller – die Zeit für Gold ist gekommen

Hier gibt es die besten Stimmungsbilder rund um den WM-Final:

Wartende Fans vertreiben sich die Zeit mit Gesangseinlagen ++ Fanzone wieder offen
Mehr zur Eishockey-WM:
Eismeister Zaugg
Früher Prügel für den Busfahrer – und jetzt erstmals Gold für alle?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
1 / 68
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg

Die Finnen vernebeln Kanada die Sicht und ziehen in den WM-Final gegen die Schweiz ein.
quelle: keystone / andreas becker
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sportchef Ralf erklärt: Eishockey kurz & verständlich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Jetzt hat die Nati nur ein Ziel: «Eine weitere Silbermedaille will keine Sau»
Die Schweizer Hockey-Nati steht nach einem deutlichen 6:0 im Final der Heim-WM. Das sagen Spieler und Trainer zum neuerlichen Erfolg.
Nach der 6:0-Gala im WM-Halbfinal gegen Norwegen ist die Schweizer Nati zufrieden und glücklich. Aber alle Akteure betonen immer auch, dass das Turnier noch nicht vorbei ist. «Wir sind genau dort, wo wir sein wollen. Jetzt fehlt noch ein Sieg», sagt Nico Hischier nach dem Spiel. Trainer Jan Cadieux war hin- und hergerissen: «Ich bin stolz auf den Auftritt der Mannschaft und gleichzeitig bin ich im Kopf auch schon ein wenig beim Spiel von morgen.»
Zur Story