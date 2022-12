So wenig Schnee liegt in Adelboden 9 Tage vor den Weltcup-Rennen

Arsenal und Xhaka bauen Führung aus – Liverpool schlägt Villa und nimmt Fahrt auf

Lange sah es nicht gut aus für die Tottenham Hotspur am zum Auftakt am klassischen Boxing-Day-Spieltag in der Premier League. Brentford ging nach 15 Minuten verdient in Führung und doppelte kurz vor der Pause beinahe nach – Ivan Toney stand aber im Abseits.