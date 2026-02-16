Meillard und Nef als grosse Schweizer Trümpfe – im Slalom gibt's die letzten Medaillen

1 Atle Lie McGrath (NOR)
2 Loïc Meillard (SUI)
3 Paco Rassat (FRA)
4 Clément Noël (FRA)
5 Henrik Kristoffersen (NOR)
6 Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
7 Timon Haugan (NOR)
8 Armand Marchant (BEL)
9 Eduard Hallberg (FIN)
10 Steven Amiez (FRA)
11 Manuel Feller (AUT)
12 Fabio Gstrein (AUT)
13 Linus Strasser (GER)
14 Alex Vinatzer (ITA)
15 Tanguy Nef (SUI)
16 Marco Schwarz (AUT)
17 Michael Matt (AUT)
18 Albert Popov (BUL)
19 Daniel Yule (SUI)
20 Dave Ryding (GBR)
21 Samuel Kolega (CRO)
22 Eirik Solberg (NOR)
23 Tommaso Sala (ITA)
24 Laurie Taylor (GBR)
25 Filip Zubcic (CRO)
26 Matthias Iten (SUI)
27 Kristoffer Jakobsen (SWE)
28 Billy Major (GBR)
29 Fabian Ax Swartz (SWE)
30 Sam Maes (BEL)
