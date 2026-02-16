wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Olympia 2026 Ski live: Slalom mit Meillard und Nef in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Meillard und Nef als grosse Schweizer Trümpfe – im Slalom gibt's die letzten Medaillen

16.02.2026, 08:1416.02.2026, 08:14

Das Wichtigste in Kürze

  • Am heutigen Montag steht für die Skifahrer das letzte Rennen bei den Olympischen Spielen auf dem Programm. Der Slalom beginnt um 10 Uhr, der 2. Lauf startet dann um 13.30 Uhr.
  • In den bisherigen neun Weltcup-Rennen der Saison gab es sieben verschiedene Sieger. Entsprechend offen präsentiert sich die Ausgangslage auf dem flachen Hang.
  • Die grössten Schweizer Trümpfe sind Loïc Meillard und Tanguy Nef. Beide gewannen in Bormio schon Medaillen. Nef triumphierte in der Team-Kombination mit Franjo von Allmen vor Marco Odermatt und Meillard, der im Riesenslalom zudem Bronze holte. Mit Daniel Yule und Matthias Iten stehen zwei weitere Schweizer am Start.
  • Hier bist du im Liveticker und im SRF-Stream dabei.

Die Startliste

1 Atle Lie McGrath (NOR)
2 Loïc Meillard (SUI)
3 Paco Rassat (FRA)
4 Clément Noël (FRA)
5 Henrik Kristoffersen (NOR)
6 Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
7 Timon Haugan (NOR)
8 Armand Marchant (BEL)
9 Eduard Hallberg (FIN)
10 Steven Amiez (FRA)
11 Manuel Feller (AUT)
12 Fabio Gstrein (AUT)
13 Linus Strasser (GER)
14 Alex Vinatzer (ITA)
15 Tanguy Nef (SUI)
16 Marco Schwarz (AUT)
17 Michael Matt (AUT)
18 Albert Popov (BUL)
19 Daniel Yule (SUI)
20 Dave Ryding (GBR)
21 Samuel Kolega (CRO)
22 Eirik Solberg (NOR)
23 Tommaso Sala (ITA)
24 Laurie Taylor (GBR)
25 Filip Zubcic (CRO)
26 Matthias Iten (SUI)
27 Kristoffer Jakobsen (SWE)
28 Billy Major (GBR)
29 Fabian Ax Swartz (SWE)
30 Sam Maes (BEL)

Mit 3 Mal Gold und 1000er-Nötli: Olympiaheld von Allmen pokert hoch
Schicke uns deinen Input
avatar
Die Startliste
1 Atle Lie McGrath (NOR)
2 Loïc Meillard (SUI)
3 Paco Rassat (FRA)
4 Clément Noël (FRA)
5 Henrik Kristoffersen (NOR)
6 Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
7 Timon Haugan (NOR)
8 Armand Marchant (BEL)
9 Eduard Hallberg (FIN)
10 Steven Amiez (FRA)
11 Manuel Feller (AUT)
12 Fabio Gstrein (AUT)
13 Linus Strasser (GER)
14 Alex Vinatzer (ITA)
15 Tanguy Nef (SUI)
16 Marco Schwarz (AUT)
17 Michael Matt (AUT)
18 Albert Popov (BUL)
19 Daniel Yule (SUI)
20 Dave Ryding (GBR)
21 Samuel Kolega (CRO)
22 Eirik Solberg (NOR)
23 Tommaso Sala (ITA)
24 Laurie Taylor (GBR)
25 Filip Zubcic (CRO)
26 Matthias Iten (SUI)
27 Kristoffer Jakobsen (SWE)
28 Billy Major (GBR)
29 Fabian Ax Swartz (SWE)
30 Sam Maes (BEL)
Der besondere Weg von Tanguy Nef:
Wieso sich Tanguy Nef neben Odermatt und Co. fast wie ein Betrüger fühlte
Offene Ausgangslage – und zwei grosse Schweizer Trümpfe
In den bisherigen neun Weltcup-Rennen der Saison gab es sieben verschiedene Sieger. Entsprechend offen präsentiert sich die Ausgangslage auf dem flachen Hang. Grösste Schweizer Trümpfe sind Loïc Meillard und Tanguy Nef. Die beiden Westschweizer sicherten sich in Bormio bereits olympisches Edelmetall, wobei Nef in der Team-Kombination mit einem herausragenden Slalomlauf brillierte.
Herzlich Willkommen!
Das letzte Ski-Rennen der Männer bei den Olympischen Winterspielen steht heute auf dem Programm. Um 10 Uhr beginnt der 1. Lauf des Slaloms, der 2. Lauf startet dann um 13.30 Uhr.

Hier kannst du die letzte Medaillenentscheidung der Skifahrer live im Ticker und im SRF-Stream verfolgen.
Schlagen Nef und Meillard im Slalom zu? Was heute bei Olympia wichtig wird
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 79
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Kreative Stars im Scheinwerferlicht – Kuura Koivisto während der Big-Air-Qualifikation.
quelle: keystone / alex plavevski
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So feiert der brasilianische TV-Reporter den Olympiasieg von Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen verhindert im olympischen Riesenslalom einen Schweizer Dreifachsieg. Mit seinem Triumph sorgt er für Brasiliens erstes Gold an Winterspielen. Das wird am Zuckerhut natürlich gefeiert – schliesslich ist gerade Karneval.
Das Skirennen in Bormio kommentierte Paulo Andrade, der auch schon Brasiliens Fussball-Nationalteam am Mikrofon begleitete. Und natürlich durfte – wie wenn die Seleçao ein Tor erzielt – der berühmte «Brasil»-Laser-Jingle nicht fehlen, als der Olympiasieg feststand:
Zur Story