Blick auf die Aufbauarbeiten am Mittwoch. Bild: imago-images.de

Mit über 360 km/h über den Strip – das ist der F1-Kurs von Las Vegas

Die Entscheidung um den WM-Titel ist längst gefallen. Dennoch dürfte der Formel-1-GP von Las Vegas grosse Beachtung finden. Dafür sorgt die Kulisse in der Glücksspiel-Metropole.

Unsere Väter und Grossväter stellten mitten in der Nacht den Wecker, um Muhammad Ali boxen zu sehen. Am Sonntag dürften früh am Morgen wieder viele Wecker klingeln. Denn um 7 Uhr Schweizer Zeit (Lokalzeit 22 Uhr am Samstag) beginnt der Grosse Preis von Las Vegas – ein Rennen, das sich Motor- und andere Sportfans nicht entgehen lassen.

Dafür sorgt in erster Linie die Kulisse. Der Kampf um den WM-Titel war in diesem Jahr keiner, längst hat sich der Niederländer Max Verstappen in überlegener Manier zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister gekrönt.

Das ist die Strecke

Auf 6,2 Kilometern warten 17 Kurven auf die Rennfahrer. Diese sind mehrheitlich flüssig zu fahren. Der Stadtkurs, welcher gegen den Uhrzeigersinn befahren wird, dürfte deshalb einer der schnellsten des Jahres sein.

Das Herzstück der Strecke ist ohne Zweifel die beinahe zwei Kilometer lange Gerade über den «Strip». Die Fahrer biegen beim Wynn Hotel auf den Las Vegas Boulevard ein, passieren der Reihe nach das Treasure Island, das Mirage, das Caesars Palace und das Bellagio mit seinem berühmten Brunnen, ehe sie beim Cosmopolitan wieder abbiegen. Es wird erwartet, dass in den insgesamt 50 Rennrunden dank Windschatten und der Überholhilfe DRS Spitzengeschwindigkeiten von über 360 km/h erreicht werden.

Auch die neuste Attraktion der Stadt wird Runde für Runde in Szene gesetzt: die Sphere. Diese 112 Meter hohe Kugel rückt nach der ersten Gerade in den Fokus. Die Aussenfassade der Sphere ist die grösste LED-Wand der Welt.

Hier steht die Boxengasse

Für die Formel 1 wurde geklotzt, denn auf einem 16 Hektar grossen Gelände entstanden Boxen-Gebäude, Teamgaragen und VIP-Logen. Alleine für den Kauf des Geländes soll eine Viertelmilliarde Dollar den Besitzer gewechselt haben.

Die Baukosten dürften nochmals etwa gleich hoch gewesen sein. Wenn der GP-Tross weitergezogen ist, wird aus dem Hauptgebäude der Geschäftssitz der Formel 1 in den USA.

Was sonst gebaut wurde

New York ist bekanntlich die Stadt, die niemals schläft, aber Las Vegas steht dem in nichts nach. Damit die Formel 1 das Alltagsgeschäft in den Casinos nicht zum Erliegen bringt, wurde ein grosser Aufwand betrieben. Über drei temporäre Brücken gelangen Besucher mit ihrem Auto ins Innere der Strecke, auch wenn diese gerade benutzt wird. Gäste und Angestellte sollen zu jeder Zeit Zugang zu den Hotels erhalten.

Dass die vielen Verkehrsbehinderungen nicht durchgehend auf Anklang stossen, war zu erwarten. Doch der Aufwand dürfte sich lohnen, wenn Analysten richtig gerechnet haben. Sie prognostizieren für die Stadt eine Wertschöpfung von 1,2 Milliarden Dollar voraus. Allerdings wird sich weisen, wie viel Geld letzten Endes tatsächlich in Las Vegas liegen bleibt. Denn weil sportlich nicht mehr viel auf dem Spiel steht, sind die Ticketpreise zuletzt drastisch eingebrochen.