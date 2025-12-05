wechselnd bewölkt
Formel-1-WM in Abu Dhabi: McLaren setzt wenn nötig auf eine Stallorder

epa12558251 Polesitter McLaren driver Oscar Piastri of Australia (C), second place McLaren driver Lando Norris of Britain (L), and third place Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands (R) ...
Hier sehen wir den Weltmeister. Aber wird es Norris (links), Piastri (Mitte) oder Verstappen?Bild: keystone

McLaren setzt wenn nötig auf Stallorder: «Wäre verrückt, dies nicht zu tun»

05.12.2025, 17:0205.12.2025, 17:02

Wer wird Formel-1-Weltmeister? Im letzten Rennen können noch drei Fahrer die Krone holen: Lando Norris und Oscar Piastri im McLaren, sowie Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull.

Für den Showdown am Sonntag (14 Uhr) in Abu Dhabi will McLarens Geschäftsführer Zak Brown falls nötig die sogenannte «Papaya»-Regeln, die besagen, dass weder Norris noch Piastri bevorzugt wird, über Bord werfen. Der 54-Jährige erklärte, dass er zwar grundsätzlich auf eine Stallorder verzichten möchte. Es hänge aber vom Qualifying und dem Renngeschehen ab.

Patron de McLaren, Zak Brown a assuré que son écurie pourrait donner des consignes à ses pilotes dimanche
Zak Brown.Bild: keystone

«Wenn es im Rennen ziemlich klar sein sollte, dass einer eine Chance hat und der andere nicht, werden wir alles tun, um den Fahrertitel zu gewinnen. Es wäre verrückt, dies nicht zu tun», sagte Brown am Freitag gegenüber Sky Sports.

Vorteile liegen bei Norris

Norris hat es aber in den eigenen Händen: Um Weltmeister zu werden, muss der Engländer «nur» aufs Podest fahren. Das schaffte er 17 Mal in diesem Jahr – aber eben sechsmal auch nicht.

Wenn er es ein siebtes Mal nicht schafft, beginnt die grosse Rechnerei. Norris hat vor dem Saisonfinale 12 WM-Punkte mehr als Verstappen und 16 mehr als Piastri. Die ersten zehn Fahrer werden absteigend mit 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 und einem Punkt belohnt.

Dreikampf um den WM-Titel – so werden Norris, Verstappen oder Piastri Weltmeister

Norris im Training der Schnellste

Im ersten Teil des grossen Finales um den WM-Titel setzte Norris ein Zeichen. Der WM-Leader fuhr zweimal Trainingsbestzeit. Im ersten Training auf dem Yas Marina Circuit war Norris allerdings nur minim schneller als sein erster WM-Verfolger Verstappen. Der Titelverteidiger im Red Bull war acht Tausendstelsekunden langsamer, Norris' Teamkollege Piastri setzte aus. Seinen Wagen durfte der Mexikaner Patricio O'Ward fahren. Das war schon lange so geplant.

In den zweiten 60 Minuten wurde es deutlicher. Norris distanzierte Verstappen um über dreieinhalb Zehntelsekunden, Piastri reihte sich nur auf Platz 11 ein. Verstappen, dessen Titel-Ära 2021 in Abu Dhabi begonnen hatte, begnügte sich allerdings mit einer einzigen schnellen Runde. Nun folgt am Samstagmittag das Abschlusstraining, bevor es am Nachmittag (15 Uhr) im Qualifying um die besten Startplätze geht. (ram/sda)

